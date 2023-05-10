Общество 10.05.2023 в 16:03
В Монголии издан трехтомник произведений Тургенева на монгольском языке
Фонд русской классической литературы на монгольском продолжает обогащаться
Текст: Номер один
В Улан-Баторе в «Русском доме» состоялась презентация трехтомника великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева на монгольском языке. Мероприятие было организовано издательством «Хагаан», обществом Дружбы «Монголия-Россия» при поддержке представительства Росструдничества и «Русского дома», сообщает МОНЦАМЭ.
Заслуженный деятель культуры доктор, профессор, дипломат и публицист Дагвын Цахилгаан перевел на монгольский язык всемирно известные произведения И.Тургенева «Записки охотника» и «Дворянское гнездо». Так он представил монгольским читателям свой очередной перевод.
Хочется отметить, что на презентации присутствовали первый президент Монголии П.Очирбат, бывший министр иностранных дел Монголии, переводчик Ц.Гомбосурэн, президент Союза переводчиков Монголии О.Чинбаяр, писатель Г. Аюурзана, заслуженный деятель культуры Монголии Л.Дашням, которых Д.Цахилгаан сам представил присутствующим. Презентацию трехтомника провела директор Национальной библиотеки, поэтесса Б.Ичинхорлоо.
Для Д.Цахилгаана, работавшего Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в КНР, это стало очередной встречей с читателями. Он перевел на монгольский язык более 10 романов и повестей таких знаменитых русских и советских писателей, как А.П.Чехов, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, В.М.Шукшин и А.П.Куприн. Как отметила директор Национальной библиотеки Б.Ичинхорлоо трехтомник непременно обогатит фонд русской литературы.
Д.Цахилгаан выразил благодарность издательству «Сагаан» за оказаную поддержку в издании и отметил, что великий русский писатель И.С.Тургенев внес весомый вклад в развитие русской литературы в XIX веке. Он начал читать произведения И.С.Тургенева будучи студентом факультутета русского языка и литературы Монгольского государственного университета. Во время перевода герои романа ему казались давними знакомыми и он старался передать особенность художественной манеры и стиля великого русского писателя. А удался ли это, как он отметил, скажут читатели.
Когда на сцену пригласили бывшего министра иностранных дел Монголии Ц.Гомбосурэна, все ждали затаив дыхание, что скажет переводчик, который в последние годы работал над произведениями еще одного великого русского писателя Ф.М.Достоевского. Ц.Гомобсурэн сказал, что перевод классиков очень непростая работа, что он представляет сколько усилий потребовались Д.Цахилгаану, чтобы передать богатый, своеобразный язык И.Тургенева на монгольском.
Бывший директор монгольского информационного агентства МОНЦАМЭ, писатель Т.Баасанхуу отметил, что период пандемии, когда мы все не могли выйти из дома для Д.Цахилгаана стал самым продуктивным. Именно в преиод пандемии он упорно работал над переводом.
Президент Союза переводчиков Монголии О.Чинбаяр выступая перед гостями отметил, что, как переводчик, прочитал все монгольские переводы «Дворянского гнезда» и лучшим считает перевод Д.Цахилгаана.
Фото: montsame.mn
Заслуженный деятель культуры доктор, профессор, дипломат и публицист Дагвын Цахилгаан перевел на монгольский язык всемирно известные произведения И.Тургенева «Записки охотника» и «Дворянское гнездо». Так он представил монгольским читателям свой очередной перевод.
Хочется отметить, что на презентации присутствовали первый президент Монголии П.Очирбат, бывший министр иностранных дел Монголии, переводчик Ц.Гомбосурэн, президент Союза переводчиков Монголии О.Чинбаяр, писатель Г. Аюурзана, заслуженный деятель культуры Монголии Л.Дашням, которых Д.Цахилгаан сам представил присутствующим. Презентацию трехтомника провела директор Национальной библиотеки, поэтесса Б.Ичинхорлоо.
Для Д.Цахилгаана, работавшего Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в КНР, это стало очередной встречей с читателями. Он перевел на монгольский язык более 10 романов и повестей таких знаменитых русских и советских писателей, как А.П.Чехов, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, В.М.Шукшин и А.П.Куприн. Как отметила директор Национальной библиотеки Б.Ичинхорлоо трехтомник непременно обогатит фонд русской литературы.
Д.Цахилгаан выразил благодарность издательству «Сагаан» за оказаную поддержку в издании и отметил, что великий русский писатель И.С.Тургенев внес весомый вклад в развитие русской литературы в XIX веке. Он начал читать произведения И.С.Тургенева будучи студентом факультутета русского языка и литературы Монгольского государственного университета. Во время перевода герои романа ему казались давними знакомыми и он старался передать особенность художественной манеры и стиля великого русского писателя. А удался ли это, как он отметил, скажут читатели.
Когда на сцену пригласили бывшего министра иностранных дел Монголии Ц.Гомбосурэна, все ждали затаив дыхание, что скажет переводчик, который в последние годы работал над произведениями еще одного великого русского писателя Ф.М.Достоевского. Ц.Гомобсурэн сказал, что перевод классиков очень непростая работа, что он представляет сколько усилий потребовались Д.Цахилгаану, чтобы передать богатый, своеобразный язык И.Тургенева на монгольском.
Бывший директор монгольского информационного агентства МОНЦАМЭ, писатель Т.Баасанхуу отметил, что период пандемии, когда мы все не могли выйти из дома для Д.Цахилгаана стал самым продуктивным. Именно в преиод пандемии он упорно работал над переводом.
Президент Союза переводчиков Монголии О.Чинбаяр выступая перед гостями отметил, что, как переводчик, прочитал все монгольские переводы «Дворянского гнезда» и лучшим считает перевод Д.Цахилгаана.
Фото: montsame.mn
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