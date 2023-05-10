Общество 10.05.2023 в 16:17

В Бурятии «Ангара» забыла накормить пассажиров задержанных рейсов

В защиту нарушенных прав пассажиров вступилась транспортная прокуратура
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Текст: Номер один
В Бурятии «Ангара» забыла накормить пассажиров задержанных рейсов
Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров.  Установлено, что в аэропорту Нижнеангарска в январе 2023 года по метеоусловиям произошла длительная задержка рейсов авиакомпании «Ангара» в города Улан-Удэ и Иркутск.

В нарушение требований федеральных авиационных правил пассажиры не были обеспечены горячим питанием, а также не была организована их доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.

Байкальский транспортный прокурор внес представление руководителю АО «Авиакомпания «Ангара», по результатам рассмотрения которого приняты меры к недопущению впредь подобных нарушений, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По постановлению прокурора виновное должностное лицо авиакомпании привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) их оказания) в виде штрафа.

Фото: минтранс Бурятии
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