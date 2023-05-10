В Улан-Удэ проверяют более 1,5 тыс пожарных гидрантов

В столице Бурятии со середины марта по настоящее время проверку прошли 910 пожарных гидрантов – около 58% от их общего количества. Почти все они оказались технически исправны, сообщили в МУП «Водоканал».Специалисты «Водоканала» проводят плановую весеннюю проверку работоспособности городских пожарных гидрантов, которых на балансе предприятия числится 1562. Проверка всех гидрантов завершится 31 мая.«Эти меры призваны повысить готовность систем и сооружений к пожароопасному периоду в нашем регионе. Фактически очень сложно «на глаз» выявить неисправность устройства. После прохождения зимнего периода часто выявляются повреждения гидрантов - коррозия, износ», - рассказал заместитель главного инженера по водоснабжению МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.Обследование пожарных гидрантов сотрудники «Водоканала» проводят дважды в год – весной и осенью для того, чтобы поддерживать наружные источники пожаротушения в исправном состоянии и постоянной готовности.«Проверка проходит в штатном режиме. При этом аварийный запас устройств на предприятии пополнен. Причин для беспокойства нет. Если в дальнейшем в работе каких-либо единиц будут обнаружены технические проблемы, то мы оперативно произведём их замену. Согласно отчету проверок, за все это время небольшой ремонт потребовался всего 10 устройствам», - сказал Игорь Воробьев.Фото: МУП «Водоканал»