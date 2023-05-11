Улан-Удэ и Иркутск свяжут дневным поездом

В связи с повышенным спросом на поездки Восточно-Сибирский филиал АО «ФПК» возобновляет курсирование поезда №249/250 Улан-Удэ - Иркутск на период с 30 мая по 28 августа. Об этом сообщает Минтранс Бурятии.Из Улан-Удэ поезд будет отправляться по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 10.02 и прибывать в Иркутск в 18.14 (время местное).Из Иркутска отправление будет в 14.13, а прибытие в Улан-Удэ в 22.27 по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.Время в пути составит около 8 часов.В составе поезда будут вагоны с местами для сидения и штабной вагон, где предусмотрено специализированное купе для маломобильных пассажиров.По понедельникам и четвергам из Улан-Удэ вагоны будут следовать в составе поезда №327/328 Забайкальск – Иркутск.Фото: «Номер один»