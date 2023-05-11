Общество 11.05.2023 в 12:08

В Бурятии увековечили память погибшего милиционера

Шагдар Мункуев ценой собственной жизни спас человека
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии увековечили память погибшего милиционера
В селе Гонда Еравнинского района открыли мемориальному доску прапорщику милиции Шагдару Мункуеву, который погиб в 2005 году, спасая человека. Памятную доску установили возле мемориала участникам Великой Отечественной войны – уроженцам села.

Как сообщили в Росгвардии Бурятии, с инициативой увековечивания памяти своего земляка, дважды кавалера ордена Мужества Шагдара Мункуева выступили жители села Гонды. Они обратились с предложением установить мемориальную доску к главе сельского поселения.

Управление вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии поддержало идею жителей и оказало помощь в организации и проведении торжественной церемонии.


На открытии мемориальной доски собрались жители небольшого села, учителя, одноклассники, друзья и родственники. Из Улан-Удэ приехали отец, сестра и сын Шагдара Мункуева, а также сослуживцы погибшего – сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Под троекратный салютный залп мемориальную доску открыл сын Шагдара – сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии майор полиции Эрдэм Мункуев и начальник отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ полковник полиции Валерий Филиппов.


- Отец всегда был для меня примером. Я тоже пошел служить во вневедомственную охрану, чтобы помогать людям. Спасибо большое всем землякам, одноклассникам, друзьям за память об отце. Наша семья благодарит всех за поддержку и увековечивание его подвига, - сказал Эрдэм Мункуев.

Собравшиеся почтили память Шагдара Мункуева минутой молчания. В завершение мероприятия участники возложили к мемориальной плите живые цветы.

Справка

Шагдар Мункуев родился в 1968 году в селе Гонда Еравнинского района. В 1996 году поступил на службу милиционером группы задержания отдела вневедомственной охраны при ОВД Железнодорожного района Улан-Удэ. За время службы был дважды награжден орденом Мужества. В 1999 году – за обезвреживание и задержание вооружённого преступника, в 2005 – уже посмертно.

Вечером 27 ноября 2005 года в поселке Загорск патруль вневедомственной охраны оказывал помощь молодым людям, у которых заглох автомобиль. В это время на дороге внезапно показалась машина, которая приближалась на большой скорости. Оценив ситуацию, Шагдар Мункуев резко оттолкнул одного из парней в сторону от проезжей части, тем самым спасши ему жизнь, но сам уйти от удара машины не успел. В результате наезда прапорщик милиции Мункуев получил смертельную травму.

Фото: Росгвардия Бурятии
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