Общество 11.05.2023 в 16:03

В Бурятии семья более года жила без света из-за неправомерных действий энергетиков

Когда сельчане выиграли суд, электричество им вернули, а потом снова отключили
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии семья более года жила без света из-за неправомерных действий энергетиков
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница Кяхтинского района. Она пожаловалась на неправомерное отключение света в ее доме.

«Работники Кяхтинской РЭС в отсутствие хозяев ограничили подачу электроэнергии, обрезав ввод к дому женщины в связи с задолженностью по электроэнергии. В результате этого в течение 14 месяцев семья не имела возможности пользоваться бытовыми приборами. Сельчанка оспорила действия РЭС в суде, доказала неправомерность их действий, так как семья не была уведомлена надлежащим способом о возможном введении ограничения подачи электроэнергии. Однако спустя два месяца после разрешения спора в суде и выплаты компенсации морального ущерба работники поставщика услуг вновь отключили свет в доме женщины», - рассказали в аппарате уполномоченного.

По жалобе сельчанки Юлия Жамбалова инициировала внеплановую проверку Госстройжилнадзора.

«По результатам проверки выявлено нарушение процедуры ограничения коммунальной услуги и выдано предписание о необходимости подключить электроэнергию семье заявительницы в установленный срок. Кроме того, по факту нарушения режима предоставления коммунальных услуг в отношении АО «Читаэнергосбыт» составлен протокол об административном правонарушении», - сообщили в аппарате уполномоченного.

Фото: pixabay.com

Теги
энергетика

Все новости

В Бурятии семья более года жила без света из-за неправомерных действий энергетиков
11.05.2023 в 16:03
42% автомобилистов Бурятии высказались против платных парковок
11.05.2023 в 15:30
Мошенники имитируют нейросети, чтобы красть данные карт
11.05.2023 в 14:51
Жителя Улан-Удэ отправили в колонию за неуплату алиментов
11.05.2023 в 14:48
В Бурятии презентовали монгольский фильм про участниц боев на Халхин-Голе
11.05.2023 в 14:23
В Бурятии экс-чиновницу заставили вернуть полученные взятки
11.05.2023 в 13:44
Как нелегальные кредиторы обманывают заемщиков?
11.05.2023 в 12:14
В Бурятии увековечили память погибшего милиционера
11.05.2023 в 12:08
В Бурятии восстановлено дорожное сообщение в Закаменском районе
11.05.2023 в 12:06
В Улан-Удэ нашли самую опасную собаку в городе
11.05.2023 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 мая

Читайте также
42% автомобилистов Бурятии высказались против платных парковок
Это немного выше, чем в среднем по стране
11.05.2023 в 15:30
Мошенники имитируют нейросети, чтобы красть данные карт
В Telegram начали появляться поддельные каналы и боты новой российской нейросети, сообщают «Известия»
11.05.2023 в 14:51
В Бурятии презентовали монгольский фильм про участниц боев на Халхин-Голе
Главная героиня фильма лично присутствовала на презентации
11.05.2023 в 14:23
Как нелегальные кредиторы обманывают заемщиков?
«Займ за 15 минут вам на карту. Потребуется только паспорт!». Наверняка вы не раз видели такие предложения
11.05.2023 в 12:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru