В Бурятии семья более года жила без света из-за неправомерных действий энергетиков

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница Кяхтинского района. Она пожаловалась на неправомерное отключение света в ее доме.«Работники Кяхтинской РЭС в отсутствие хозяев ограничили подачу электроэнергии, обрезав ввод к дому женщины в связи с задолженностью по электроэнергии. В результате этого в течение 14 месяцев семья не имела возможности пользоваться бытовыми приборами. Сельчанка оспорила действия РЭС в суде, доказала неправомерность их действий, так как семья не была уведомлена надлежащим способом о возможном введении ограничения подачи электроэнергии. Однако спустя два месяца после разрешения спора в суде и выплаты компенсации морального ущерба работники поставщика услуг вновь отключили свет в доме женщины», - рассказали в аппарате уполномоченного.По жалобе сельчанки Юлия Жамбалова инициировала внеплановую проверку Госстройжилнадзора.«По результатам проверки выявлено нарушение процедуры ограничения коммунальной услуги и выдано предписание о необходимости подключить электроэнергию семье заявительницы в установленный срок. Кроме того, по факту нарушения режима предоставления коммунальных услуг в отношении АО «Читаэнергосбыт» составлен протокол об административном правонарушении», - сообщили в аппарате уполномоченного.Фото: pixabay.com