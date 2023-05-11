Общество 11.05.2023 в 17:53

«Хотел проучить отца»

Брат убил спящую 17-летнюю сестру из-за споров с родителями о деньгах
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Текст: Номер один
«Хотел проучить отца»
В Искитиме – городе в Новосибирской области – расследуют убийство 17-летней девочки. Трагедия произошла утром 9 мая в частном доме, подозреваемый в убийстве – 17-летний брат девушки. Он был приемным ребенком в семье, а девочка являлась родной дочерью отцу. Знакомая многодетной семьи рассказала КП-Новосибирск подробности чудовищного преступления.

— Парню 17 лет, он с диагнозами. За день до убийства он поругался с отцом. «Ты за мой счет живешь»: что-то такое папе высказывал. В итоге отец у него забрал 100 рублей, — рассказала КП-Новосибирск знакомая семьи.

На этом конфликт не закончился, парень затаил обиду и придумал страшный план мести.

— Накануне праздников приехала родная дочка отца — Аделина*, которая учится в Новосибирске. Ей в бане постелили, у них там комната оборудована. Он зашел туда с утра, когда она спала. Взял топор-колун для колки дров... Говорил потом, что ему стало страшно, якобы поднять ее пытался, привести в чувства, но исправить ничего уже не смог, — продолжает девушка.

Замести следы или скрыться парень не пытался: пол, кровать и вещи были залиты кровью. После чудовищного поступка он просто поставил колун в угол, сменил одежду и ненадолго вышел из дома. Вернулся сам, когда приехала полиция.

— Он сказал, что хотел проучить, сделать больно отцу, поэтому решился на такой шаг, — рассказала КП-Новосибирск собеседница.

По ее словам, предполагаемый убийца стал новым членом семьи совсем недавно — его усыновили не больше года назад. Семья большая – там всегда больше 10 детей, большая часть — приемные. Родители продолжали брать опеку над новыми сиротами, когда предыдущие взрослели.

По мнению собеседницы, парень был недоволен тем, как родители распоряжаются пособиями и выплатами за опеку. Это, конечно, никак не может быть смягчающим обстоятельством на суде. Подростку, несмотря на то, что он несовершеннолетний, грозит до 10 лет колонии.

*Имя изменено.
Фото: СУ СК по НСО/соцсети.
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