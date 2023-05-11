У-УАЗ поставил Ми-8АМТ Российской стекольной компании

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) передал стекольной компании РСК многоцелевой вертолет Ми-8АМТ. Машина оснащена современным пилотажно-навигационным оборудованием, которое позволило улучшить ее управляемость и сделать возможными полеты даже в сложных метеоусловиях, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.Многоцелевой Ми-8АМТ может перевозить до 4 тонн грузов или 27 пассажиров, работать при температурах от -50 до +50°C, базироваться на необорудованных площадках. Дальность полета переданного РСК вертолета увеличена за счет дополнительных внешних топливных баков.«Вертолеты серии Ми-8, благодаря своей универсальности, востребованы в самых различных отраслях. Новый вертолет Ми-8АМТ, переданный одной из ведущих стекольных компаний страны, будет задействован для выполнения пассажирских перевозок и транспортных работ в Северо-Западном округе Российской Федерации. В парке воздушных судов компании РСК он станет первой винтокрылой машиной данной модификации», — отметил генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов.Вертолеты семейства Ми-8/17 — самые массовые винтокрылые машины российского производства. Они обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью, простотой в эксплуатации и обслуживании. «Восьмерки» постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач.Фото: «Вертолеты России»