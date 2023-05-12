Общество 12.05.2023 в 09:21
В Бурятии стали меньше убивать, но больше насиловать
Уровень преступности в республике немного снизился
Текст: Константин Воронов
В январе–апреле 2023 года в Бурятии зарегистрировано 6209 преступлений. Это на 4,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщили в республиканской прокуратуре.
В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-1,4%), убийств и покушений на убийство (-29%), грабежей (-19%), краж (-14%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-8%), оружия (‑36%).
При этом отмечается рост изнасилований и покушений на изнасилование (+23%), мошенничеств (+56%), вымогательств (+89%).
Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-8%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 43%.
Возросло на 34% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Фото: pixabay.com
В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-1,4%), убийств и покушений на убийство (-29%), грабежей (-19%), краж (-14%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-8%), оружия (‑36%).
При этом отмечается рост изнасилований и покушений на изнасилование (+23%), мошенничеств (+56%), вымогательств (+89%).
Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-8%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 43%.
Возросло на 34% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Фото: pixabay.com
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