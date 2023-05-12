В Улан-Удэ потушили пожар в Железнодорожном районе

В Улан-Удэ сегодня ночью в пожарно-спасательную службу поступила информация о загорании в ДНТ «Молодежное». На момент прибытия первого подразделения горел дом с угрозой распространения на рядом стоящие постройки, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Около часа понадобилось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать пожар. Общая площадь составила 122 кв метра. Предварительная причина пожара - аварийный режим электрооборудования.Всего привлекались 23 человека личного состава и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.Фото: 03.mchs.gov.ru