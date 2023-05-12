Общество 12.05.2023 в 10:03

В Улан-Удэ потушили пожар в Железнодорожном районе

Горел дом в ДНТ «Молодежное» с угрозой распространения огня на другие постройки
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ потушили пожар в Железнодорожном районе
В Улан-Удэ сегодня ночью в пожарно-спасательную службу поступила информация о загорании в ДНТ «Молодежное». На момент прибытия первого подразделения горел дом с угрозой распространения на рядом стоящие постройки, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Около часа понадобилось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать пожар. Общая площадь составила 122 кв метра. Предварительная причина пожара - аварийный режим электрооборудования.

Всего привлекались 23 человека личного состава и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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