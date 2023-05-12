Общество 12.05.2023 в 10:48

Мэрия Улан-Удэ передала УАЗ для военных в зоне СВО

Машина поступит военнослужащим 11-й десантно-штурмовой бригады
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Текст: Константин Воронов
Мэрия Улан-Удэ передала УАЗ для военных в зоне СВО
12 мая мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков передал 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде от коллектива Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности автомобиль УАЗ.

- УАЗ на фронте необходим – как средство передвижения, эвакуации, доставки боеприпасов, продуктов. Это не первый автомобиль, который мы передаем вам, нашим воинам, защитникам. У нас Денис Шишов – Герой России, а я хочу сказать, что вся наша 11 ДШБ – это герои России, герои нашего времени. От нас большое пожелание – сохранить себя, добиться победы и вернуться в Улан-Удэ, домой, - сказал Игорь Шутенков.

В автомобиле повышенной проходимости перед передачей было выполнено полное техническое обслуживание, заменено масло, усилено днище.

- Я хотел поблагодарить и город, и республику, которые всегда нам помогают. Когда мы обращаемся: «нужно то, нужно другое», к нам идут навстречу, очень сильно помогают. Нам нужны и антидроновые ружья, и квадрокоптеры, и ночные прицелы - все это просто необходимо на фронте, - сказал исполняющий обязанности командира 11-й десантно-штурмовой бригады.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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