В Улан-Удэ 23 мая и 1 июня не будут продавать алкоголь

В Улан-Удэ в день Последнего звонка в школах 23 мая и в Международный день защиты детей 1 июня запретят розничную продажу алкоголя, сообщили в мэрии города.Напомним, согласно действующему в Бурятии закону, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Сурхарбана, в Международный день защиты детей, в День города (района), День знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.За нарушение этих требований налагаются штрафы в размере от 20 до 300 тысяч рублей.Фото: «Номер один»