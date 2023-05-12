Общество 12.05.2023 в 11:47
В Улан-Удэ 23 мая и 1 июня не будут продавать алкоголь
Спиртное в эти дни можно будет купить только в точках общепита
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ в день Последнего звонка в школах 23 мая и в Международный день защиты детей 1 июня запретят розничную продажу алкоголя, сообщили в мэрии города.
Напомним, согласно действующему в Бурятии закону, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Сурхарбана, в Международный день защиты детей, в День города (района), День знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.
За нарушение этих требований налагаются штрафы в размере от 20 до 300 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
Напомним, согласно действующему в Бурятии закону, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Сурхарбана, в Международный день защиты детей, в День города (района), День знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.
За нарушение этих требований налагаются штрафы в размере от 20 до 300 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
Тегиалкоголь