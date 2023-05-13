Общество 13.05.2023 в 08:00

В Улан-Удэ нашли очередную опасную детскую площадку

Играющие на ней дети могут запросто покалечиться
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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ нашли очередную опасную детскую площадку
В Улан-Удэ жители дома № 2А по улице Любы Шевцовой обратились к общественникам с жалобой на состояние детской площадки возле своего дома. Некоторым спортобъектам уже больше 30 лет. Играть и развлекаться в этом месте небезопасно.

В доме 80 квартир, есть многодетные семьи, соответственно, ребят много. Проводить время в поселке Матросова, где нет ни дома культуры, ни спортшколы, особо негде. В микрорайоне множество производственных баз: прямо напротив дома находится база «Акация», неподалеку расположен фанерный завод. Скверов нет, деревьев очень мало.

Единственное место, где дети могут развлечься – детская площадка. Однако, играя на такой площадке, здесь можно запросто порезаться, свалиться или даже покалечиться.

- Эту площадку поставили еще когда я маленькой была. Сейчас мне 34 года. Что-то, конечно, меняли, но, например, спортивная лестница очень старая, качели тоже. Дети на турниках висят, так они под ними ходуном ходят. Горку эту поставили вместо старой, уже девять лет стоит. Она очень опасная. Я своему ребенку младшему вообще не разрешаю с нее кататься, - рассказывает жительница дома Людмила, мама двоих детей-школьников.

И действительно, глядя на спортивные сооружения и ландшафт, глаз не радуется. На площадке валяется мусор, территория покрыта зарослями сухой травы, валяется много камней. На ограждении и спортобъектах облупилась краска. Горка, качели, турники доверия не вызывают – горка в зазубринах, турники качаются, под качелями камни. Завершает эту безрадостную картину бетонный забор с колючей проволокой, отделяющий территорию базы от улицы.


- Мы когда сюда только переехали, Софа пошла погулять и порезалась, скатываясь с горки. Мальчик однажды приехал в гости, так его на скорой увезли - что-то разорвал себе, тоже катался с нее. Горка очень крутая и углы острые, - говорит Людмила.

Отметим, на площадке нет отдельных зон для разновозрастных детей – одними аттракционами пользуются все, от малышей до подростков.

- Ходить-то ведь больше некуда, здесь ничего нет. Стыдно перед людьми, кто в гости к нам приезжает, - сетуют жильцы дома.

На встречу с жителями дома приехали представители администрации Железнодорожного района. Оказалось, что площадка не числится в общем реестре всех детских площадок города, следовательно, ее никто не обслуживает.

- Два года назад мы своими силами подкрашивали забор, турники. Но сейчас площадка состарилась настолько, что ей необходимо полное обновление. Сделать это самостоятельно мы не можем - очень дорого, - говорят люди.

Кто именно установил эту площадку, неизвестно. Но брать на себя ее обслуживание никто не хочет.

Для того, чтобы на улице Любы Шевцовой, 2А, появилась новая детская площадка, жители должны написать обращение к депутатам своего округа – в горсовет и Народный Хурал. Депутаты рассмотрят обращение жителей и, возможно, выделят средства на новую площадку.
 
- Необходимо провести собрание по поводу установки новой площадки, не менее десяти жителей дома должны подписать обращение. Далее нужно подать депутатам протокол собрания с письменным заявлением, - разъяснили чиновники людям.

Администрация района, в свою очередь, пообещала отправить письма депутатам с просьбой рассмотреть обращение жителей и включить на 2024 год эту площадку в перечень наказов избирателей.

Народный фронт в Бурятии также обратился в мэрию и к депутатам. Общественники просят обезопасить место и найти возможность построить новую площадку.

Между тем пока одни ждут новых детских площадок, остальные их ломают. Недавно в Хоринске вандалы поломали новую детскую площадку за 7 млн рублей. Хулиганы испортили карусели, ступени и крепления.

Фото: «Номер один»
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