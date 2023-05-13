В Улан-Удэ нашли очередную опасную детскую площадку

И действительно, глядя на спортивные сооружения и ландшафт, глаз не радуется. На площадке валяется мусор, территория покрыта зарослями сухой травы, валяется много камней. На ограждении и спортобъектах облупилась краска. Горка, качели, турники доверия не вызывают – горка в зазубринах, турники качаются, под качелями камни. Завершает эту безрадостную картину бетонный забор с колючей проволокой, отделяющий территорию базы от улицы.





Для того, чтобы на улице Любы Шевцовой, 2А, появилась новая детская площадка, жители должны написать обращение к депутатам своего округа – в горсовет и Народный Хурал. Депутаты рассмотрят обращение жителей и, возможно, выделят средства на новую площадку.



В Улан-Удэ жители дома № 2А по улице Любы Шевцовой обратились к общественникам с жалобой на состояние детской площадки возле своего дома. Некоторым спортобъектам уже больше 30 лет. Играть и развлекаться в этом месте небезопасно.В доме 80 квартир, есть многодетные семьи, соответственно, ребят много. Проводить время в поселке Матросова, где нет ни дома культуры, ни спортшколы, особо негде. В микрорайоне множество производственных баз: прямо напротив дома находится база «Акация», неподалеку расположен фанерный завод. Скверов нет, деревьев очень мало.Единственное место, где дети могут развлечься – детская площадка. Однако, играя на такой площадке, здесь можно запросто порезаться, свалиться или даже покалечиться.- Эту площадку поставили еще когда я маленькой была. Сейчас мне 34 года. Что-то, конечно, меняли, но, например, спортивная лестница очень старая, качели тоже. Дети на турниках висят, так они под ними ходуном ходят. Горку эту поставили вместо старой, уже девять лет стоит. Она очень опасная. Я своему ребенку младшему вообще не разрешаю с нее кататься, - рассказывает жительница дома Людмила, мама двоих детей-школьников.- Мы когда сюда только переехали, Софа пошла погулять и порезалась, скатываясь с горки. Мальчик однажды приехал в гости, так его на скорой увезли - что-то разорвал себе, тоже катался с нее. Горка очень крутая и углы острые, - говорит Людмила.Отметим, на площадке нет отдельных зон для разновозрастных детей – одними аттракционами пользуются все, от малышей до подростков.- Ходить-то ведь больше некуда, здесь ничего нет. Стыдно перед людьми, кто в гости к нам приезжает, - сетуют жильцы дома.На встречу с жителями дома приехали представители администрации Железнодорожного района. Оказалось, что площадка не числится в общем реестре всех детских площадок города, следовательно, ее никто не обслуживает.- Два года назад мы своими силами подкрашивали забор, турники. Но сейчас площадка состарилась настолько, что ей необходимо полное обновление. Сделать это самостоятельно мы не можем - очень дорого, - говорят люди.Кто именно установил эту площадку, неизвестно. Но брать на себя ее обслуживание никто не хочет.- Необходимо провести собрание по поводу установки новой площадки, не менее десяти жителей дома должны подписать обращение. Далее нужно подать депутатам протокол собрания с письменным заявлением, - разъяснили чиновники людям.Администрация района, в свою очередь, пообещала отправить письма депутатам с просьбой рассмотреть обращение жителей и включить на 2024 год эту площадку в перечень наказов избирателей.Народный фронт в Бурятии также обратился в мэрию и к депутатам. Общественники просят обезопасить место и найти возможность построить новую площадку.Между тем пока одни ждут новых детских площадок, остальные их ломают. Недавно в Хоринске вандалы поломали новую детскую площадку за 7 млн рублей. Хулиганы испортили карусели, ступени и крепления.Фото: «Номер один»