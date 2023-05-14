Общество 14.05.2023 в 08:00
В Бурятии обострился «сиротский» вопрос
Даже решения судов в пользу сирот не ускоряют решения жилищного вопроса
Текст: Петр Санжиев
В прошлом выпуске «Номер один» рассказал читателям о новом обострении ситуации вокруг жилья для детей-сирот Бурятии. В том числе мы сообщили последнюю новость - готовятся «сиротские иски» о том, чтобы бюджет республики компенсировал расходы, понесенные из-за того, что те вынуждены арендовать жилье. Ведь многие из сирот выросли, покинули детдома, но так и не получили от государства положенных квартир (домов), где они могли бы поселиться.
Молчаливый кризис
Положение с обеспечением бурятских детей-сирот жильем можно с полным правом назвать кризисом. На наш взгляд, проблема должна быть в числе самых обсуждаемых в регионе: среди муниципальных и республиканских органов власти, общественных организаций и т. д. Власти и общественники должны регулярно проводить пресс-конференции, выступать на заседаниях и собраниях, докладывать обществу о том, каковы успехи в решении квартирной проблемы этой уязвимой группы населения.
Но мы видим, что, например, власти про безнадзорных собак, сезонные лесные пожары и туристические мероприятия говорят больше, чем про жилье для сирот. Наверное, в какой-то степени это отражает шкалу приоритетов.
Сейчас у республиканского министерства социальной защиты населения имеется 860 неисполненных судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам.
- Из них 314 - о предоставлении иного жилого помещения взамен ранее предоставленного и признанного непригодным и 546 - о первичном предоставлении жилого помещения, - говорит Эльвира Эрдыниева, заместитель министра социальной защиты Бурятии.
Однако сложилось впечатление, что в социальном министерстве не так чтобы очень взволнованы этой стопкой решений судов и из-за них ведомство не намерено вносить какие-либо коррективы в устоявшийся порядок выдачи.
- За три года (2020 - 2022) предоставлено 505 жилых помещений. Они предоставляются строго по очередности в списке (сирот-очередников. – Прим. ред.), вне зависимости от наличия судебного решения, - описала нашему изданию принципиальную позицию министерства Эльвира Эрдыниева.
То, что выигранный сиротой суд никак не влияет на ускорение решения его жилищной проблемы, является для нас фактом странным. Для примера, когда в Улан-Удэ родители ребенка, ожидающего получения места в детском саду, не хотят больше ждать и подают в суд, то в случае победы требуют обеспечить местом в дошкольном учреждении вне очереди. Получив решение Фемиды, мэрия города стремится в наибыстрейшем порядке найти место для этого ребенка.
Да при таком подходе жилье, ежегодно выдаваемое Бурятией детям-сиротам, может полностью уходить на исполнение судебных актов, и тем, кто не имеет такого акта, не будет доставаться ничего. Но зато сироты убедились бы в значимости и весомости имеющихся у них вердиктов российского правосудия. А не как сейчас: что есть вердикт, что нет - сиди и жди, как все, согласно списку.
Каков размер ущерба для бюджета?
«Номер один» обсудил сложившуюся ситуацию с улан-удэнским юристом Владимиром Дашиевым.
- Для добровольного исполнения после возбуждения судебными приставами исполнительного производства дается пять дней. Если жилье не предоставлено, то взыскивается исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей, предупреждают об уголовной ответственности за неисполнение. В случае если судебное решение не исполняется, судебные приставы должны направлять материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, - описал юрист общую канву, в которой должны проходить события.
Затягивание исполнения «сиротско-жилищных» судебных вердиктов – явление не единичное. Как ранее писал «Номер один», сироты Бурятии один за другим отсуживают компенсации за неисполнение судебных решений в разумный срок. Факты длительного неисполнения неоднократно официально зафиксированы.
Известно, что, в зависимости от суммы, ущерб бывает обычным, значительным, крупным и особо крупным. Скольким сиротам Минфин Бурятии проиграл суды об указанных компенсациях в 2020, 2021 и 2022 годах и какие суммы бюджет республики был вынужден выплатить? Мы задали этот вопрос минфину, но ведомство не предоставило цифр.
- Сведения о деятельности государственных органов не предоставляются в случае, если в запросе ставится вопрос о проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией, - заявила в ответе нашему изданию Ольга Хайдурова, замминистра финансов.
То, что министерство говорит о предоставлении жилья сиротам согласно очереди в списке вне зависимости от наличия судебного решения, Владимир Дашиев вообще склонен расценивать как заведомое неисполнение судебных решений.
- Вам известен хоть один случай, когда чиновника в Бурятии привлекли к уголовной ответственности из-за того, что исполнение судебного решения о выдаче сироте жилья слишком затянулось? - поинтересовалось наше издание.
- Лично мне не известен ни один подобный случай. Я думаю, что в этой сфере данная норма Уголовного кодекса не исполняется следственными органами. А ведь судебные решения обязательны к исполнению всеми органами, всеми должностными лицами, - полагает юрист.
Тем временем размер ущерба, который несет республиканский бюджет из-за длительного неисполнения вердиктов Фемиды, может начать расти как снежный ком. «Спасает» то, что дети-сироты не очень сильны в юриспруденции. Не знают, что, имея неисполненное «жилищное» решение суда, с бюджета Бурятии можно как минимум регулярно требовать компенсацию за неисполнение. И не только. Владимир Дашиев предлагает сиротам, вынужденным снимать жилье, подавать иски о компенсации им Бурятией понесенных расходов на аренду.
- У сирот есть и еще одна возможность – взыскать через суд неустойку за неисполнение судебных решений за каждый день неисполнения. Это примерно от 2 до 4 тыс. рублей в день. По моей информации, в республике еще никто этим не воспользовался. Сироты не знают про неустойку. На мой взгляд, вопросом неисполнения решений судов также должны вплотную заняться уполномоченный по правам человека, прокуратура Бурятии, Следственный комитет. Считаю, что сироты нуждаются в помощи в этом деле, - отметил улан-удэнский юрист.
В настоящее время он готовит исковое заявление для одного из своих клиентов. Сирота как раз намерен взыскать убытки. У него есть неисполненное «жилищное» решение суда и он вынужден арендовать иное жилье, несет убытки. Одновременно намерен потребовать выплату неустойки.
100 сирот за 2023 год
На 1 апреля этого года в Бурятии насчитывалось 6053 сироты. Из них в возрасте от 18 лет – 4958. У этих 5 тыс. человек наступили правовые основания для получения жилья от государства.
- Средний период реализации права граждан из числа детей-сирот на предоставление жилья составляет порядка 10-11 лет, - прояснила их перспективы Эльвира Эрдыниева.
- В 2023 году плановое количество обеспеченных специализированными жилыми помещениями составляет 100 человек, - также отметили «Номер один» в министерстве.
Цифра поражает своей мизерностью, с какой стороны на нее не взгляни. Не мудрено, что при таких черепашьих темпах ожидание квартиры растягивается на десятилетие и более.
Основную нагрузку по выделению денег на покупку жилья для сирот несут федералы. Если говорить о текущем году, то в конце декабря 2022 года между республикой и федеральным центром подписано традиционное «Соглашение о предоставлении бюджету Республики Бурятия субсидии из федерального бюджета на цели предоставления жилья детям-сиротам».
На 2023 год общая сумма на «сиротское жилье» составила около 270 млн рублей. Из них федеральные средства - более 250 млн и немного средств Бурятии. Должно хватить на жилье для указанных 100 детей-сирот.
- Министерством было направлено письмо в адрес Минстроя РФ с просьбой увеличить объем финансирования до уровня 2022 года до принятия проекта федерального бюджета. Однако ответа не поступило, - констатировали отношение федералов в республиканском минсоцзащиты.
Каждому ребенку-сироте Бурятии положено выдать жилье площадью в 33 кв. м. Норматив устанавливает каждый регион страны самостоятельно.
- Для полной ликвидации задолженности по обеспечению лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями в ценах на II квартал 2023 года единовременно потребуется 12,7 млрд рублей. (4958 чел. х 33 кв. м х 78025 руб./кв. м), - сообщила Эльвира Эрдыниева.
Кстати, право сироты на получение жилья от государства, к сожалению, не наследуется его близкими. Если с сиротой, не дай бог, случится смертельный несчастный случай, то его супруге (-у) или ребенку останется лишь развести руками. Тем временем немалое число сирот Бурятии сейчас находится на СВО.
Фото: «Номер один»
Молчаливый кризис
Положение с обеспечением бурятских детей-сирот жильем можно с полным правом назвать кризисом. На наш взгляд, проблема должна быть в числе самых обсуждаемых в регионе: среди муниципальных и республиканских органов власти, общественных организаций и т. д. Власти и общественники должны регулярно проводить пресс-конференции, выступать на заседаниях и собраниях, докладывать обществу о том, каковы успехи в решении квартирной проблемы этой уязвимой группы населения.
Но мы видим, что, например, власти про безнадзорных собак, сезонные лесные пожары и туристические мероприятия говорят больше, чем про жилье для сирот. Наверное, в какой-то степени это отражает шкалу приоритетов.
Сейчас у республиканского министерства социальной защиты населения имеется 860 неисполненных судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам.
- Из них 314 - о предоставлении иного жилого помещения взамен ранее предоставленного и признанного непригодным и 546 - о первичном предоставлении жилого помещения, - говорит Эльвира Эрдыниева, заместитель министра социальной защиты Бурятии.
Однако сложилось впечатление, что в социальном министерстве не так чтобы очень взволнованы этой стопкой решений судов и из-за них ведомство не намерено вносить какие-либо коррективы в устоявшийся порядок выдачи.
- За три года (2020 - 2022) предоставлено 505 жилых помещений. Они предоставляются строго по очередности в списке (сирот-очередников. – Прим. ред.), вне зависимости от наличия судебного решения, - описала нашему изданию принципиальную позицию министерства Эльвира Эрдыниева.
То, что выигранный сиротой суд никак не влияет на ускорение решения его жилищной проблемы, является для нас фактом странным. Для примера, когда в Улан-Удэ родители ребенка, ожидающего получения места в детском саду, не хотят больше ждать и подают в суд, то в случае победы требуют обеспечить местом в дошкольном учреждении вне очереди. Получив решение Фемиды, мэрия города стремится в наибыстрейшем порядке найти место для этого ребенка.
Да при таком подходе жилье, ежегодно выдаваемое Бурятией детям-сиротам, может полностью уходить на исполнение судебных актов, и тем, кто не имеет такого акта, не будет доставаться ничего. Но зато сироты убедились бы в значимости и весомости имеющихся у них вердиктов российского правосудия. А не как сейчас: что есть вердикт, что нет - сиди и жди, как все, согласно списку.
Каков размер ущерба для бюджета?
«Номер один» обсудил сложившуюся ситуацию с улан-удэнским юристом Владимиром Дашиевым.
- Для добровольного исполнения после возбуждения судебными приставами исполнительного производства дается пять дней. Если жилье не предоставлено, то взыскивается исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей, предупреждают об уголовной ответственности за неисполнение. В случае если судебное решение не исполняется, судебные приставы должны направлять материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, - описал юрист общую канву, в которой должны проходить события.
Затягивание исполнения «сиротско-жилищных» судебных вердиктов – явление не единичное. Как ранее писал «Номер один», сироты Бурятии один за другим отсуживают компенсации за неисполнение судебных решений в разумный срок. Факты длительного неисполнения неоднократно официально зафиксированы.
Известно, что, в зависимости от суммы, ущерб бывает обычным, значительным, крупным и особо крупным. Скольким сиротам Минфин Бурятии проиграл суды об указанных компенсациях в 2020, 2021 и 2022 годах и какие суммы бюджет республики был вынужден выплатить? Мы задали этот вопрос минфину, но ведомство не предоставило цифр.
- Сведения о деятельности государственных органов не предоставляются в случае, если в запросе ставится вопрос о проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией, - заявила в ответе нашему изданию Ольга Хайдурова, замминистра финансов.
То, что министерство говорит о предоставлении жилья сиротам согласно очереди в списке вне зависимости от наличия судебного решения, Владимир Дашиев вообще склонен расценивать как заведомое неисполнение судебных решений.
- Вам известен хоть один случай, когда чиновника в Бурятии привлекли к уголовной ответственности из-за того, что исполнение судебного решения о выдаче сироте жилья слишком затянулось? - поинтересовалось наше издание.
- Лично мне не известен ни один подобный случай. Я думаю, что в этой сфере данная норма Уголовного кодекса не исполняется следственными органами. А ведь судебные решения обязательны к исполнению всеми органами, всеми должностными лицами, - полагает юрист.
Тем временем размер ущерба, который несет республиканский бюджет из-за длительного неисполнения вердиктов Фемиды, может начать расти как снежный ком. «Спасает» то, что дети-сироты не очень сильны в юриспруденции. Не знают, что, имея неисполненное «жилищное» решение суда, с бюджета Бурятии можно как минимум регулярно требовать компенсацию за неисполнение. И не только. Владимир Дашиев предлагает сиротам, вынужденным снимать жилье, подавать иски о компенсации им Бурятией понесенных расходов на аренду.
- У сирот есть и еще одна возможность – взыскать через суд неустойку за неисполнение судебных решений за каждый день неисполнения. Это примерно от 2 до 4 тыс. рублей в день. По моей информации, в республике еще никто этим не воспользовался. Сироты не знают про неустойку. На мой взгляд, вопросом неисполнения решений судов также должны вплотную заняться уполномоченный по правам человека, прокуратура Бурятии, Следственный комитет. Считаю, что сироты нуждаются в помощи в этом деле, - отметил улан-удэнский юрист.
В настоящее время он готовит исковое заявление для одного из своих клиентов. Сирота как раз намерен взыскать убытки. У него есть неисполненное «жилищное» решение суда и он вынужден арендовать иное жилье, несет убытки. Одновременно намерен потребовать выплату неустойки.
100 сирот за 2023 год
На 1 апреля этого года в Бурятии насчитывалось 6053 сироты. Из них в возрасте от 18 лет – 4958. У этих 5 тыс. человек наступили правовые основания для получения жилья от государства.
- Средний период реализации права граждан из числа детей-сирот на предоставление жилья составляет порядка 10-11 лет, - прояснила их перспективы Эльвира Эрдыниева.
- В 2023 году плановое количество обеспеченных специализированными жилыми помещениями составляет 100 человек, - также отметили «Номер один» в министерстве.
Цифра поражает своей мизерностью, с какой стороны на нее не взгляни. Не мудрено, что при таких черепашьих темпах ожидание квартиры растягивается на десятилетие и более.
Основную нагрузку по выделению денег на покупку жилья для сирот несут федералы. Если говорить о текущем году, то в конце декабря 2022 года между республикой и федеральным центром подписано традиционное «Соглашение о предоставлении бюджету Республики Бурятия субсидии из федерального бюджета на цели предоставления жилья детям-сиротам».
На 2023 год общая сумма на «сиротское жилье» составила около 270 млн рублей. Из них федеральные средства - более 250 млн и немного средств Бурятии. Должно хватить на жилье для указанных 100 детей-сирот.
- Министерством было направлено письмо в адрес Минстроя РФ с просьбой увеличить объем финансирования до уровня 2022 года до принятия проекта федерального бюджета. Однако ответа не поступило, - констатировали отношение федералов в республиканском минсоцзащиты.
Каждому ребенку-сироте Бурятии положено выдать жилье площадью в 33 кв. м. Норматив устанавливает каждый регион страны самостоятельно.
- Для полной ликвидации задолженности по обеспечению лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями в ценах на II квартал 2023 года единовременно потребуется 12,7 млрд рублей. (4958 чел. х 33 кв. м х 78025 руб./кв. м), - сообщила Эльвира Эрдыниева.
Кстати, право сироты на получение жилья от государства, к сожалению, не наследуется его близкими. Если с сиротой, не дай бог, случится смертельный несчастный случай, то его супруге (-у) или ребенку останется лишь развести руками. Тем временем немалое число сирот Бурятии сейчас находится на СВО.
Фото: «Номер один»
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