В Бурятии сельский тренер воспитывает чемпионов с помощью «видосиков»

35-летний тренер Евгений Дашиев называет себя счастливым человеком. Своей кипящей энергией, драйвом и позитивом он заражает и всех окружающих. В 2010 году молодым учителем физкультуры спортсмен вернулся на малую родину в Курумканский район и сделал невозможное – приобщил к спорту всю школу в полном составе. Затем «под прицел» попали и взрослые. Пока одни тренеры сетуют на то, что сегодня привлечь детей к спорту почти невозможно – мол, гаджеты заполонили собой все, Евгений Дашиев снимает видео в Тик-Ток и рилсы вместе со своими воспитанниками. Находясь на одной волне с ребятами любого возраста, он делает так, чтобы дети снова и снова с азартом бежали к нему на тренировки. Далее история уникального тренера из первых уст.Волею судьбы мне посчастливилось родиться в маленьком селе Алла на севере Бурятии. Обучаясь в школе, читая художественные произведения, просматривая телепередачи, я понял, насколько безграничны возможности людей, и четко осознал одно: мир сам не меняется - мы меняем его.В 2010 году, окончив Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова по квалификации «специалист по физической культуре и спорту», я вернулся в родные пенаты молодым учителем. В первый же год работы в школе с численностью 85 детей организовал четыре спортивных секции: гимнастики - для детей начальных классов, баскетбола и волейбола - для средних классов и легкой атлетики - для старших классов. Легкая атлетика в нашем районе не пользовалась популярностью, и многие пытались меня убедить в том, что в этом виде спорта не добиться больших и значимых успехов. Говорили даже, что, мол, «буряты не бегают», да и условий нет для этого вида спорта, зачем время тратить?С утра до обеда у меня шли уроки. А начиная с трех часов, я вел секции. Задействовал буквально каждого школьника. Сначала младшие классы занимались гимнастикой, затем приходили ребята из среднего звена - баскетболисты, потом старшеклассники занимались волейболом, легкой атлетикой. Весь спортзал в моем распоряжении, я был единственным физрук. Пропадал в школе с утра до ночи, а платили мне только за уроки. Тогда зарплата была 7 500. Но я почему-то считал, что вести секции – мой долг или миссия. Правда через два года я подустал и оставил только две из них – баскетбол и легкую атлетику.Уже за первый год моей работы календарь массовых спортивных мероприятий школы увеличился втрое. Спортивные праздники, состязания проводились на более высоком качественном уровне с привлечением молодежи поселения и начали вызывать интерес у родителей. Мои воспитанники не только участвовали в соревнованиях по легкой атлетике республиканского уровня, но и побеждали в них. Жизнь в маленькой деревне становилась интереснее, появился новый вектор развития детей.Через два года моей работы в районной детско-юношеской спортивной школе открылось отделение легкой атлетики. У детей появилась возможность получать сертификаты обучения, выполнять нормы спортивных разрядов. Я, как тренер-преподаватель, находившихся в самом начале спортивной карьеры детей, начал сотрудничать с колледжами и университетами не только своего региона, но и с главными спортивными университетами страны. Вот уже более десяти лет воспитанники нашей ДЮСШ ежегодно выезжают на учебно-тренировочные сборы с ведущими спортсменами страны.На одном из таких сборов тренер столичного спортивного клуба ЦСКА заинтересовался моей воспитанницей Анастасией Азаровой и пригласил ее в Москву. За годы обучения в столице она участвовала во всех престижных соревнованиях страны и выезжала на учебно-тренировочные сборы в г. Джонсборо, штат Арканзас, США.Со временем чемпионов и «звездочек» становится все больше и больше. В прошлом году Михаил Зверьков на международных спортивных играх «Дети Азии», где принимали участие спортсмены из 14 стран, занял первое место. Виктор Тетерин сейчас входит в состав молодежной сборной России. Более семи человек выступали на всероссийском уровне и попадали в призовые места.Конечно, не всем суждено стать чемпионами, но я считаю, тут беспроигрышная система. В обществе прибавится поклонников здорового образа жизни. И они - будущее нашей страны.У меня первый спортивный разряд, что в спортивном мире обычное явление. Но я поздно спортом начал заниматься, когда школу окончил. Да и условий не было тогда, просто бегал по горам – «до первого хребта», «до моста». Если бы мне дали такие возможности, которые сейчас есть у моих ребят, я бы до КМС дошел точно, а может, и до мастера спорта.Воспитанники меня давно обогнали. И это очень приятно! Это моя награда – что они перебивают мои рекорды. Кстати, школьники давно переплюнули даже мои студенческие результаты. Сказывается и то, что поколение стало более прогрессивным, сильным, а также то, что у меня есть собственная методика обучения.Часто учеников у меня «забирают», чтобы обучать их дальше. Мне не обидно. Я ведь отлично понимаю свое место в спортивной цепи. Моя задача – отдать ребенка в правильные руки. Потому что я не могу завлечь талант и оставить его в Курумкане - здесь нет университета, условий для того, чтобы идти дальше и выше.Конечно, было бы здорово воспитать олимпийского чемпиона. Это вполне достижимая цель, если создать все условия для подготовки таких ребят.Привлекать детей с каждым годом все сложнее. Внешние факторы мешают – тренды, гаджеты. Но я использую даже то, что мешает, в свою пользу. Снимаю ролики на спортивную тематику и выкладываю в Тик-Ток, дурачусь. Порой и вместе с детьми снимаем. И мне делать это не стыдно, ведь главное – достижение цели. Детям это нравится. Они обсуждают и потом просят: «давайте еще раз вместе снимемся». А главное, они хотят прийти на тренировку еще раз. Поэтому я не боюсь показаться смешным.Я понимаю все тренды, даже если это третий или четвертый класс. Очень хорошо знаю всех персонажей, которых они любят. Если я с ними говорю про них, то дети больше открываются. Сейчас мы вместе снимаем спортивные ролики. Со временем ребята понимают, что интереснее не просто сняться, а самим создавать контент для соцсетей. И они уже стремятся заразить зрителей своими достижениями и примером.У меня порядка 4 тыс. подписчиков в соцсети. Там только живой контент, который я сам снимаю, делаю монтаж. Блогерство для меня это инструмент для достижения цели – продвижения спорта, но бывает, что могу там разговаривать и на любые другие темы.На моей странице многие видели селфи с Джастином Гэтлином (американский спринтер, олимпийский чемпион 2004 года и четырехкратный чемпион мира) и Усейном Болтом (ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Установил восемь мировых рекордов). История нашего знакомства была интересной.Это было в 2015 году, я приехал на чемпионат мира по легкой атлетике. Конечно, хотелось увидеть и звезд, своих кумиров. Сработала бурятская смекалка. Я попросил волонтера дать мне его аккредитацию. Конечно, он отказал. Тогда я попросил хотя бы шнурок от аккредитационной карты. Повесил его на шею, заправил в свитер, как будто удостоверение было под одеждой. И для меня как для волонтера вмиг открылись все двери турнира! И, соответственно, все ВИП-зоны. Я мог заходить в любую точку стадиона. Конечно, сфотографировался со знаменитыми бегунами, познакомился, поговорил с ними.С Джастином Гэтлином мы по сей день дружим, общаемся, подписаны друг на друга. Поздравляем друг друга с праздниками, он радуется спортивным успехам моих ребят, «лайкает» видео, фото. Однажды спортсмен вышел в мой прямой эфир, ребята все удивились - чемпион с нами прямо сейчас!Почему нет статуса заслуженного тренера? Это сложный вопрос. Дело в том, что сам возглавляю профком детской спортивной школы и, по идее, именно я должен ходатайствовать, продвигать своих работников, просить бонусы и привилегии. Но для меня лично, как для мужчины, бегать и выписывать самому себе грамоты неприемлемо. Любая заслуга должна награждаться кем-то другим, а не самим собой. Да и все эти регалии не самое главное.У меня есть жена, двое детей. Девочки пяти и трех лет. Они тоже иногда принимают участие в моих роликах и всегда набирают много просмотров. Я и сегодня пропадаю на работе целыми днями, иногда из-за этого в семье случается недопонимание. Но стараюсь сглаживать углы. Когда-то я должен понимать жену, когда-то – она меня. Супруга тоже занимается спортом, разделяет мои интересы, поддерживает меня.Покорять Москву, уехать куда-либо из Бурятии у меня никогда в планах не было. Путешествовать – да. Моя мечта – посетить все материки.А так, работать и развиваться мне нравится дома. Когда тебе 35 лет, а твоя родная мама живет рядом с тобой - для меня это роскошь. И все мои родственники рядом, братья, сестры. В любой момент я могу собрать их, встретиться.В детстве я очень много мечтал, у меня было много желаний. Сейчас, являясь тренером в спортивной школе, наставником молодого поколения, я счастлив. Мне нравится играть роль лидера в осуществлении мечт моих ребят. Поверьте, можно жить и развиваться в маленьком селе в Бурятии и быть абсолютно счастливым человеком.Фото: из личного архива Е. Дашиева