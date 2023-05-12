В Улан-Удэ нашли трубы, изношенные на 100%

Прокуратура Железнодорожного района проверила сети холодного водоснабжения и водоотведения. Проверка показала, что на территории Железнодорожного района имеются участки сетей со 100% изношенностью, их общая протяженность составляет 460 м.

- Указанные аварийные участки трубопровода состоят в реестре муниципальной собственности и переданы МУП «Водоканал» по договорам аренды. Прокурор просил обязать МУП «Водоканал» в срок до 1 декабря 2023 г. провести капитальный ремонт участков водопровода, а также отремонтировать (замену) запорной арматуры, - уточняется в материалах дела.

Также в деле сообщается о том, что на данном участке были неоднократные аварии с отключением потребителей от благ цивилизации.

Представитель МУП «Водоканал» в суде против удовлетворения исковых требований не возражала. Юрист пояснила, что данные участки сетей водоснабжения и водоотведения указаны в плане по проведению ремонтных работ на 2023 г.

Суд решил исковые требования и.о. прокурора железнодорожного района г. Улан-Удэ удовлетворить.

«Обязать МУП «Водоканал» в срок до 1 декабря 2023 г. провести капитальный ремонт участков сетей водопровода и ремонт (замену) запорной арматуры», - постановил суд.





Фото: "Номер один"