В Улан-Удэ пересадили попавшие под «снос» ели

После пересадки деревьям будет обеспечен усиленный полив. Специалисты будут следить за их приживаемостью.





Две большие ели с территории аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ пересадили при помощи спецмашины сотрудники «Городского лесничества». Деревья переместили в сквер «Яблоневый» в микрорайоне Аэропорт, который реконструируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».– Началась реконструкция нашего улан-удэнского аэропорта, подрядные организации прокладывают новые коммунальные сети. На одном участке на месте нового проезда росли несколько больших елей. Решили их сохранить и бережно пересадить на новое место рядом с аэропортом. С помощью нашей машины-пересадчика ежегодно, в плановом порядке озеленяем наши парки, скверы, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.– Ели достаточно взрослые, мы понимаем, что корневая система была большая. Будем мониторить состояние. Всего в этом году планируется высадка 60 крупномерных деревьев с использованием агрегата-пересадчика, – сказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.Агрегат-пересадчик на базе автомобиля КАМАЗ был передан «Городскому лесничеству» в 2010 году. Он не работал в полной мере и требовал ремонта. Со стартом муниципальной программы «Зеленый город» в 2019 году по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова машину отремонтировали, и теперь она активно используется.Фото: мэрия Улан-Удэ