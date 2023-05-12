Прокуратура нашла нарушения в аэропорту «Байкал»

Транспортная прокуратура Бурятии проверила исполнение требований законодательства об аварийно-спасательном обеспечении полетов воздушных судов в аэропорту «Байкал» и выявила нарушения.

Выяснилось, что дежурные аэродромные автомобили не комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента с приводом.

- В целях устранения нарушений закона в январе 2023 года внесла представление гендиректору ООО «Аэропорт Байкал». В ответе на представление директор аэропорта указал, что запланированы закупочные мероприятия. Однако в настоящее время нарушения не устранены, аэродромные пожарные автомобили не укомплектованы необходимым аварийно-спасательным оборудованием, - следует из материалов дела.

В судебном заседании представитель ООО «Аэропорт Байкал» не возражал против требований прокурора.

Представитель аэропорта пояснил суду, что план закупочных мероприятий формирует Централизованный бюджетный комитет в ноябре каждого года на финансовый год в виде единых закупок по капитальным вложениям по всему холдингу «Новапорт», в которую входит и ООО «Аэропорт Байкал».

Аэропорт «Байкал» заявку направлял, в том числе на покупку 2 комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента. На приобретение этого нужно около 800000 рублей. Закупка оборудования запланирована на 3 квартал 2023 года, поэтому представитель аэропорта попросил установить срок оснащения автомобилей оборудованием до сентября 2023 г.

Суд решил исковые требования Бурятского транспортного удовлетворить и обязать аэропорт в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу оборудовать дежурные аэродромные пожарные автомобили комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента с приводом.





Фото: "Номер один"