Общество 13.05.2023 в 17:50

«Под ногтями у Насти была не его кожа»

Сибирячка заступилась за сироту, обвиняемого в убийстве ее дочери после дискотеки
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Текст: Номер один
«Под ногтями у Насти была не его кожа»
В райцентре Маслянино начался суд по делу об убийстве 21-летней Анастасии Новоселовой. Напомним, в ночь на 9 октября 2021 девушка с подругой пошла в местный бар «Изжога». Настя после дискотеки должна была вернуться домой к знакомой и ночевать у нее, но туда так и не пришла. Девушку объявили в розыск, а спустя полгода ее тело нашли в ручье. Под суд отдали 22-летнего сироту из Маслянино, причем изначально обвиняли его в убийстве по неосторожности. В чем именно была неосторожность и вообще какие были обстоятельства преступления, мама Насти так и не знает.

- По версии следователей, дочка позвонила Кириллу, я даже не знала про их общение, и попросила встретить ее после клуба. Что произошло дальше – до сих пор неясно. Кирилл сначала вину признал, а потом от собственных показаний отказался, - заявила КП-Новосибирск Оксана Новоселова, мама Анастасии. – Моя версия – он не убивал, взял на себя чью-то вину. Он сирота, заступиться за него некому...

«На сумке – чужие отпечатки»

Какие аргументы у матери погибшей девушки?

- По данным судмедэкспертизы, под ногтями у дочки был найден чужой эпителий – возможно, она пыталась отбиваться от убийцы. Кириллу он не принадлежит, - объяснила КП-Новосибирск Оксана Новоселова.

Еще одна нестыковка в деле, на которую указывает сибирячка:

- На сумке дочки, которую нашли рядом с ней в овраге, были отпечатки трех людей – двух мужчин и женщины, личности их так и не установили.

«Порваны трусы, зубов нет»

Да и в убийство по неострожности Оксана не верит:

- Я была в том овраге, где нашли дочку: тело было очень далеко от дороги, на ней были порваны трусы. Чтобы Настя долетела с обрыва до ручья, нужно было очень сильно ее толкнуть. Кирилл щупленький, у него бы сил просто не хватило, - считает Оксана. - Также по снимкам видно, что у дочки выбиты передние зубы, но почему-то это подробно не описано в деле. Еще у нее в бронхах, трахее обнаружили грязь и листья. Говорят, что якобы Настя их вдохнула. Но что тогда должно было с ней происходить - я не знаю…

Со всеми этими вопросами предстоит разобраться Черепановскому районному суду, который начал рассматривать дело. Вот только теперь возникла проблема – Кирилл, который все это время находился под подпиской о невыезде, не явился на заседание.

- Следующее заседание пройдет через две недели, обвиняемого приведут на него принудительно. Если он попытается скрыться, ему изменят меру пресечения и возьмут под стражу, - пояснили КП-Новосибирск в Черепановском районном суде.

Фото: архив семьи Новоселовых
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