В Бурятии открыли мемориальную доску в честь легендарного милиционера

В отделе МВД России по Иволгинскому району состоялось открытие памятной мемориальной доски подполковнику милиции в отставке Ивану Туробову. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления по работе с личным составом МВД Бурятии Николай Шмаков, председатель Совета ветеранов МВД Бурятии Виктор Приеменко, руководство и личный состав отдела.Иван Туробов начинал работать, не планируя милицейской карьеры. По окончанию семи классов работал рыбаком в колхозе «Байкал», отслужил в рядах Советской Армии, закончил училище и приехал в Иволгинский район на мелиоративную стройку. Все изменила встреча с сослуживцем, который предложил ему поступить в Хабаровскую школу милиции. 1 октября 1969 г. Иван Туробов стал курсантом Хабаровской школы милиции. По окончанию образовательного учреждения молодого сотрудника направили в Кабанский район на должность старшего инспектора легендарного ОБХСС. Через три года успешной работы Иван Иванович был назначен на должность заместителя начальника отдела милиции Баунтовского райсполкома. В 1980 году стал начальником Иволгинского РОВД.В годы его работы в должности начальника райотдела, а это 12 лет, раскрываемость преступлений составляла почти 95 процентов. В 1992 году, после 23 лет службы в органах внутренних дел, Иван Иванович ушел в отставку. Уйдя на заслуженный отдых, Иван Иванович 12 лет (до 2004 года) возглавлял совет ветеранов Иволгинского отдела милиции. В 2005 году вошел в состав общественного совета при ОМВД, был избран председателем объединения.В 80 лет стал дипломантом премии Общественного совета при МВД Бурятии «Признание» в номинации «Всегда в строю». Заслуженный юрист Бурятии, несмотря на свой почтенный возраст, встречался с подростками, молодежью и жителями района, рассказывал о военном детстве, службе в органах и прививал любовь к Родине. Дети и внуки пошли по стопам Ивана Туробова. Дочь Наталья прослужила в милиции 12 лет. По стопам родственников пошли и внуки заслуженного ветерана - две внучки и внук служат в органах.Его не стало в 2021 году. 13 мая 2023 года Ивану Туробову исполнилось бы 85 лет, - сообщают в МВД по РБ.