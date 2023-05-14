В Улан-Удэ банк наказали за назойливость

Постановлением заместителя главного судебного пристава Республики Бурятия банк признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. В качестве наказания банку придется выплатить административный штраф в размере 60 000 руб.Не согласившись с вынесенным постановлением, представитель банка обратился в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ с жалобой на постановление. Как следует из материалов дела, в мае 2022 года в УФССП России по Республике Бурятия поступило заявление по вопросу нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Было установлено, что от представителя банка поступают звонки от 10 раз в день, иногда в ночное время – после 23 часов, а также угрожающие смс-сообщения, которые якобы должны побудить должника вернуть просроченную задолженность.Для подтверждения того, что звонки были совершены данным юридическим лицом, УФССП России по РБ были сделаны соответствующие запросы, ответы подтвердили то, что номера, с которых были совершены звонки должнику выделены банку.- Из детализации предоставленных сотовых услуг следует, что с номеров, принадлежащих юридическому лицу на номер телефона заявителя поступило 29 входящих звонков, при этом в первую неделю – 5 раз, во вторую неделю взаимодействие осуществлено 16 раз, в третью неделю – 8 раз, что свидетельствует о том, что юридическим лицом нарушена частота взаимодействия с должником. Указанные обстоятельства явились основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной части 1 статьи 14.57 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.Постановление заместителя руководителя УФССП по РБ о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.Решение вступило в законную силу.