Общество 14.05.2023 в 14:23
В Улан-Удэ банк наказали за назойливость
Клиенту звонили 10 раз в день, а также отправляли СМС с угрозами
Текст: Номер один
Постановлением заместителя главного судебного пристава Республики Бурятия банк признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. В качестве наказания банку придется выплатить административный штраф в размере 60 000 руб.
Не согласившись с вынесенным постановлением, представитель банка обратился в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ с жалобой на постановление. Как следует из материалов дела, в мае 2022 года в УФССП России по Республике Бурятия поступило заявление по вопросу нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Было установлено, что от представителя банка поступают звонки от 10 раз в день, иногда в ночное время – после 23 часов, а также угрожающие смс-сообщения, которые якобы должны побудить должника вернуть просроченную задолженность.
Для подтверждения того, что звонки были совершены данным юридическим лицом, УФССП России по РБ были сделаны соответствующие запросы, ответы подтвердили то, что номера, с которых были совершены звонки должнику выделены банку.
- Из детализации предоставленных сотовых услуг следует, что с номеров, принадлежащих юридическому лицу на номер телефона заявителя поступило 29 входящих звонков, при этом в первую неделю – 5 раз, во вторую неделю взаимодействие осуществлено 16 раз, в третью неделю – 8 раз, что свидетельствует о том, что юридическим лицом нарушена частота взаимодействия с должником. Указанные обстоятельства явились основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной части 1 статьи 14.57 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Постановление заместителя руководителя УФССП по РБ о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.
Не согласившись с вынесенным постановлением, представитель банка обратился в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ с жалобой на постановление. Как следует из материалов дела, в мае 2022 года в УФССП России по Республике Бурятия поступило заявление по вопросу нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Было установлено, что от представителя банка поступают звонки от 10 раз в день, иногда в ночное время – после 23 часов, а также угрожающие смс-сообщения, которые якобы должны побудить должника вернуть просроченную задолженность.
Для подтверждения того, что звонки были совершены данным юридическим лицом, УФССП России по РБ были сделаны соответствующие запросы, ответы подтвердили то, что номера, с которых были совершены звонки должнику выделены банку.
- Из детализации предоставленных сотовых услуг следует, что с номеров, принадлежащих юридическому лицу на номер телефона заявителя поступило 29 входящих звонков, при этом в первую неделю – 5 раз, во вторую неделю взаимодействие осуществлено 16 раз, в третью неделю – 8 раз, что свидетельствует о том, что юридическим лицом нарушена частота взаимодействия с должником. Указанные обстоятельства явились основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной части 1 статьи 14.57 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Постановление заместителя руководителя УФССП по РБ о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.
ТегиОбщество