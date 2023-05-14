Общество 14.05.2023 в 14:36

В Этнографическом музее родился ячонок

Любопытный малыш любит смотреть на гостей, но старается быть поближе к маме
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Текст: Номер один
В Этнографическом музее родился ячонок
В зоосаде Этнографического музея ячонок появился на свет полтора месяца назад. Малыш уже окреп и чувствует себя превосходно. Питание у него уже полнорационное, он кушает дроблёнку, сено и, конечно же, ещё молоко матери.

Сотрудники живого уголка приглашают жителей и гостей столицы познакомиться с новым четвероногим питомцем. 

По словам сотрудников живого уголка, материнский инстинкт у яков развит очень хорошо, поэтому родители стараются спрятать свое чадо. Но малыш оказался любопытным, и порой выходит смотреть на гостей.

Матери ячонка уже семь лет. Она приносит ежегодный приплод. По правилам живого уголка содержать всех территория дома яков не позволяет, поэтому, как только малыш достигнет веса 250 кг, ему найдут новый дом. Но, а пока вес малыша всего 20 кг, поэтому заботу и любовь он получит сполна, находясь рядом с родителями.

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Отметим, 12 мая на территории нашего музея Центр гигиены и эпидемиологии провёл ежегодную акарицидную обработку. Сотрудники обработали каждый уголок музея. Теперь пребывание в музее станет более безопасным.

Режим работы Этнозоосада:

Понедельник, вторник – с 10:00 до 17:30  (последний понедельник месяца - санитарный день)
Среда, четверг, пятница – с 10:00 до 17:00.
Суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:30.

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