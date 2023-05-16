Если соседи затопили квартиру
Вопрос: «Соседи сверху затопили нашу кухню. Можем ли мы подать на них в суд для возмещения убытков?»
Юлианна
Если вашу квартиру и имущество затопили Вы можете рассчитывать на полное возмещение вреда. Для этого необходимо сообщить в управляющую организацию для составления акта о заливе квартиры, в котором фиксируется:
- факт затопления;
- описываются повреждения квартиры;
- указывается виновное лицо, если его можно установить при осмотре.
Сфотографируйте ущерб и определите размер причиненного вреда. После определения размера ущерба предложите виновнику возместить его добровольно. Если он согласится – оформите письменное соглашение, где отразятся размер, порядок и сроки возмещения и ответственность сторон.
Если добровольно урегулировать вопрос не получилось - обратитесь к независимому оценщику.
За 3 дня до осмотра необходимо уведомить виновное лицо о дате и времени осмотра квартиры оценщиком. После получении заключения оценщика можно готовить исковое заявление.
Документы для обращения в суд:
- исковое заявление;
- свидетельство о праве собственности на квартиру;
- акт о затоплении квартиры;
- заключение о размере ущерба;
- доказательство отправки ответчику уведомления о проведении оценки;
- квитанция об уплате госпошлины;
- копия искового заявления для ответчика.
Документы представляются в копиях, кроме квитанции.
Если цена иска превышает 50 тыс. руб. - в районный суд, если не превышает - в мировой. В случае неисполнения ответчиком решения суда в добровольном порядке следует получить в канцелярии суда исполнительный лист и передать его судебным приставам с заявлением о возбуждении исполнительного производства.