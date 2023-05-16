Общество 16.05.2023 в 09:00

Если соседи затопили квартиру

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Текст: Номер один
Если соседи затопили квартиру
Pixabay

Вопрос: «Соседи сверху затопили нашу кухню. Можем ли мы подать на них в суд для возмещения убытков?» 

Юлианна

Если вашу квартиру и имущество затопили Вы можете рассчитывать на полное возмещение вреда. Для этого необходимо сообщить в управляющую организацию для составления акта о заливе квартиры, в котором фиксируется:

- факт затопления;

- описываются повреждения квартиры;

- указывается виновное лицо, если его можно установить при осмотре.

Сфотографируйте ущерб и определите размер причиненного вреда. После определения размера ущерба предложите виновнику возместить его добровольно. Если он согласится – оформите письменное соглашение, где отразятся размер, порядок и сроки возмещения и ответственность сторон.

Если добровольно урегулировать вопрос не получилось - обратитесь к независимому оценщику.

За 3 дня до осмотра необходимо уведомить виновное лицо о дате и времени осмотра квартиры оценщиком. После получении заключения оценщика можно готовить исковое заявление.

Документы для обращения в суд:

- исковое заявление;

- свидетельство о праве собственности на квартиру;

- акт о затоплении квартиры;

- заключение о размере ущерба;

- доказательство отправки ответчику уведомления о проведении оценки;

- квитанция об уплате госпошлины;

- копия искового заявления для ответчика.

Документы представляются в копиях, кроме квитанции.

Если цена иска превышает 50 тыс. руб. - в районный суд, если не превышает - в мировой. В случае неисполнения ответчиком решения суда в добровольном порядке следует получить в канцелярии суда исполнительный лист и передать его судебным приставам с заявлением о возбуждении исполнительного производства.

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