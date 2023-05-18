Академический отпуск
Вопрос: «Я студент второго курса ВУЗа. Мне предстоит операция и долгосрочная реабилитация. Могу ли я взять академ?»
Чингис Б.
Если вы не успеваете учиться по уважительной причине и боитесь к концу семестра набрать долгов, то можете взять академический отпуск. Например, по семейным обстоятельствам, беременности, болезни, и не только.
Вовремя академа не придется ходить на пары и сдавать сессию, при этом числиться в учебном заведении вы будете. Оплачивать образование студентам на коммерции не нужно. Для бюджетников выплата академической стипендии будет приостановлена, но останется социальная. После окончания отпуска вы вернетесь к той же учебной программе.
Академический отпуск предоставляется студентам любой формы обучения и курса. Оформить его можно неограниченное количество раз. Максимальный срок отпуска - два года.
Причины для получения академа:
- по медпоказаниям, если лечение требует времени;
- по беременности и родам - взять перерыв в учебе будущая мама может на любом сроке;
- по семейным обстоятельствам - при потере кормильца, родителей или для ухода за больными или пожилыми родственниками;
- по материальному положению, если временно не получается оплатить обучение;
- для службы в армии - студент хочет сначала пройти службу, а затем окончить вуз;
- другие причины - например, для прохождения стажировки в компании или за рубежом.
Каждое учебное заведение может расширить этот список.
Кто может взять академический отпуск:
- студенты среднего профессионального учебного заведения и вузов;
- курсанты;
- аспиранты;
- ординаторы и ассистенты-стажеры.
Как взять академ?
Для взятия академа нужно написать в деканат заявление с указанием причины и сроков. Это можно сделать лично в учебном заведении или по почте. Необходимо приложить к заявлению необходимые для отпуска документы. Решение будет принято в течение десяти дней с момента получения обращения.