Общество 18.05.2023 в 09:00

Академический отпуск

Кто может его взять?
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Текст: Номер один
Академический отпуск
Pixabay

Вопрос: «Я студент второго курса ВУЗа. Мне предстоит операция и долгосрочная реабилитация. Могу ли я взять академ?»

Чингис Б.

Если вы не успеваете учиться по уважительной причине и боитесь к концу семестра набрать долгов, то можете взять академический отпуск. Например, по семейным обстоятельствам, беременности, болезни, и не только.

Вовремя академа не придется ходить на пары и сдавать сессию, при этом числиться в учебном заведении вы будете. Оплачивать образование студентам на коммерции не нужно. Для бюджетников выплата академической стипендии будет приостановлена, но останется социальная. После окончания отпуска вы вернетесь к той же учебной программе.

Академический отпуск предоставляется студентам любой формы обучения и курса. Оформить его можно неограниченное количество раз. Максимальный срок отпуска - два года.

Причины для получения академа:

- по медпоказаниям, если лечение требует времени;

- по беременности и родам - взять перерыв в учебе будущая мама может на любом сроке;

- по семейным обстоятельствам - при потере кормильца, родителей или для ухода за больными или пожилыми родственниками;

- по материальному положению, если временно не получается оплатить обучение;

- для службы в армии - студент хочет сначала пройти службу, а затем окончить вуз;

- другие причины - например, для прохождения стажировки в компании или за рубежом.

Каждое учебное заведение может расширить этот список.

Кто может взять академический отпуск:

- студенты среднего профессионального учебного заведения и вузов;

- курсанты;

- аспиранты;

- ординаторы и ассистенты-стажеры.

Как взять академ?

Для взятия академа нужно написать в деканат заявление с указанием причины и сроков. Это можно сделать лично в учебном заведении или по почте. Необходимо приложить к заявлению необходимые для отпуска документы. Решение будет принято в течение десяти дней с момента получения обращения.

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