Общество 15.05.2023 в 10:19

В Бурятии в федеральную собственность вернули земли около Байкала на полмиллиарда рублей

Городской суд Северобайкальска удовлетворил иск природоохранной прокуратуры
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Текст: Номер один
В Бурятии в федеральную собственность вернули земли около Байкала на полмиллиарда рублей
В Бурятии земельные участки общей площадью более 37 тыс гектаров, из которых более 12 тыс гектаров это побережье Байкала, были незаконно включены в земельный фонд одного из районов республики, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Примечательно, что на земельных участках растут деревья, обеспечивающие стабильное состояние уникальной и хрупкой экологической системы озера, флоры и фауны северного региона, а кадастровая стоимость земель превышает полмиллиарда рублей.

По иску природоохранного прокурора Северобайкальским городским судом право муниципальной собственности на эти земли признано отсутствующим. Верховным судом Бурятии решение суда оставлено в силе.

Фото: epp.genproc.gov.ru

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