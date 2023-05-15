Следователь из Бурятии побывал на могиле знаменитого прадеда

Сотрудник Следственного управления СКР по Бурятии вернулся из экспедиции, во время которой посетил могилу прадеда-фронтовика, принял участие в поисковых мероприятиях в местах кровопролитных сражений и в захоронении останков бойцов Красной армии, сообщили в пресс-службе управления.Старший следователь следственного отдела по Железнодорожному району Улан-Удэ Александр Цырендашиев в составе поисковой группы вместе со своим отцом - участником многочисленных поисковых экспедиций и патриотических акций - по поручению руководителя следственного управления был направлен в командировку в Ленинградскую и затем – Новгородскую области, где принял участие в мероприятиях по увековечению памяти советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны.Группа посетила братские могилы в местах ожесточенных боев. На одной из них установлена мемориальная плита, изготовленная на собранные в следственном управлении денежные средства. На ней высечены имена пяти погибших бойцов Красной армии, призванных на фронт из Бурятии. Их медальоны найдены ранее в ходе проводимых в этой местности поисковых работ, но нигде на мемориальных сооружениях возле воинских захоронений сведения о них до этого момента не значились.Впервые следователь в селе Мануйлово Новгородской области преклонил колени к могиле своего прадеда – знаменитого снайпера Цырендаши Доржиева, уничтожившего почти триста врагов, один немецкий самолет и погибшего на фронте в январе 1943 года. Отдавая герою дань памяти и уважения, Александр с отцом развернули над братской могилой, где захоронен их предок, знамя своей семьи с гордым изображением фронтовика.Также следователь с отцом, присоединившись к поисковому отряду «Светоч» из Нижегородской области, приняли участие в поисковых мероприятиях вблизи села Дубки Новгородской области. Вместе они обследовали труднодоступные болотистые места, где обнаружили останки одного бойца Красной армии, фрагменты снарядов и снаряжения, звезду красноармейца и многие другие предметы времен Великой Отечественной войны. Останки бойца бережно направлены для захоронения в братской могиле.В завершении весеннего этапа «Вахты памяти» следователь принял участие в захоронении 135 бойцов Красной армии, чьи останки были найдены поисковыми отрядами этой весной в Новгородской области. Траурные мероприятия состоялись на братской могиле под городом Старая Русса, где сотрудник следственного управления вместе со всеми отдал долг памяти павшим защитникам Родины.Фото: buryatia.sledcom.ru