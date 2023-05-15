В Бурятии усилят борьбу с распространением уголовной субкультуры в школах

400 классных руководителей из школ и кураторов групп из учреждений среднего профобразования собрались в Улан-Удэ на Форум классных руководителей. Представлен каждый район республики, а также Улан-Удэ и Северобайкальск. Каждому муниципалитету выделили соответствующую квоту.Одной из тем, которую рассмотрят педагоги - противодействие распространению уголовной субкультуры в среде школьников и учащихся техникумов, колледжей Бурятии. Проблему рассмотрят на секции, где осветят вопрос борьбы с агрессивным поведением. На данную секцию также приглашены представители прокуратуры и полиции.В целом на форуме работают 12 секций. Они посвящены вопросам профилактики буллинга среди учащихся, суицидального поведения, рассмотрят тему профориентации, работы с детьми с ограниченными возможностями, взаимодействия с семьями участников спецоперации, выявления и поддержки талантливых детей.Также рассматривается вопрос "выгорания" учителей, личностного роста педагогов. Ожидается подключение коллег из Иркутска, Ижевска, Хабаровского края. А представители из Москвы примут очное участие.Вернувшись в свои учебные заведения, делегаты проведут семинары для своих коллег-педагогов, чтобы поделиться опытом. Ведь цель форума - помочь учителям в решении существующих проблем. По статистике министерства образования Бурятии, в регионе насчитывается более семи тысяч классных руководителей школ и кураторов групп в учреждениях среднего профобразования. С форума организована прямая трансляция.Фото: «Номер один»