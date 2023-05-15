Селенгинский мост в Улан-Удэ будут ремонтировать по ночам

В Улан-Удэ стартовал ремонт дороги на Селенгинском мосту. В эти выходные дорожники сняли старое асфальтовое покрытие. Работы велись ночью, сообщили в мэрии города.Дорогу на Селенгинском мосту обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ремонт попал участок по улице Иволгинской – от улицы Дорожной до скульптуры «Мать Бурятия». Его протяженность составляет 3,1 км. Ремонт выполняет подрядная организация «СК Арсенал».«В ближайшее время дорожники приступят к асфальтированию проезжей части. Работы будут вестись ночью, полного перекрытия дороги не будет, вместо этого будут перекрываться отдельные участки поочередно. Подрядчику предстоит заасфальтировать дорогу в два слоя, отремонтировать все примыкания, заездные карманы, тротуары и пешеходные дорожки. В завершение ремонта будет очищена и «отрегулирована» ливневая канализация, установлены все необходимые дорожные знаки», - рассказали в городской администрации.Качество выполнения работ и соблюдение сроков контролирует МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Гарантийный срок объекта составляет пять лет.Всего в этом году в городе отремонтируют 23 участка во всех районах – это ключевые дороги, ведущие к социально значимым объектам и туристическим местам.С 2017 года в столице Бурятии уже обновлено 153 км дорог. Проект продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80% дорог.Фото: мэрия Улан-Удэ