Фронтовая бригада Бурятии вернулась из зоны СВО

Очередная фронтовая бригада из Бурятии завершила гастроли и вернулась из зоны проведения специальной военной операции. Четыре артиста подарили военнослужащим праздничную программу, посвященную 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Народный артист Бурятии Сергей Гордейчук, Татьяна Штырева, Дарима Цырендондопова и Еши Дармахеев дали семь концертов для разных воинских соединений Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Здесь родные песни звучат совершенно по-другому. Ребята не в первый раз к нам доезжают и дарят настроение, свои прекрасные песни. Когда так далеко от дома слышат родные песни, даже сильные мужчины не могут сдержать слез. Я очень благодарен за эти эмоции», - поделился военнослужащий с позывным Скала.«Мне очень понравился концерт. Это и есть забота и поддержка. Так далеко приехали, порадовали. Своим землякам хочу передать привет! Пусть ждут, все будет хорошо!», - обратился к землякам военнослужащий с позывным Тунка.Бойцы «Боевого братства Бурятии» в течение семи суток проехали всю страну, чтобы доставить автоклуб для проведения праздничного концерта. Автоклуб предоставил Бичурский район.«Концерты принимают на ура. Я сам тоже прошел через это, военные действия в далеких краях. И понимаю чувства ребят. Это действительно непередаваемо», - поделился член «Боевого братства» Бурятии с позывным Барс.Основу репертуара фронтовой бригады составили песни военных лет и любимые песни родного края.«Я знаю, я должна здесь быть. Песни о маме, о любви к родному краю воспринимаются особенно тепло. Это то, что нужно ребятам. И самый лучший гимн на свете - это гимн Бурятии. Во время исполнения я всегда чувствую какой-то заряд, который охватывает всех», - поделилась Татьяна Штырева.«Это все наши дети, наши сыновья. Я и моя гармонь поем так, чтобы каждый из ребят почувствовал тепло дома», - говорит народный артист Бурятии Сергей Гордейчук.Музыкант Еши Дармахеев впервые выступал как вокалист. Кроме композиций на морин-хуре он исполнил несколько песен на русском и бурятском языках.«Мой дед играл на морин-хуре, сейчас я продолжаю его путь. Эта музыка нравится всем, одинаково хорошо ее принимают все. Был случай, когда уже после концерта к нам подошел парень из Калмыкии, он хотел послушать морин-хур, но опоздал. Я играл для него в степи. Я никогда не забуду этот момент», - рассказал Еши Дармахеев.Артисты провели не только концерты. Дарима Цырендондопова стала ведущей митинга, посвященного 78-летней годовщине Великой Победы. Также фронтовая бригада посетила мемориал, который своими руками соорудили военнослужащие Кяхтинского гарнизона.«Гордость переполняет. Ребята сами установили мемориал, не хотят рассказывать, но мы хотим, чтобы все наши земляки знали. И в День Великой Победы военнослужащие возложили цветы и гирлянду в память о воинах Великой Отечественной войны. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, узнаем что-то новое, новые истории, которые укрепляют гордость за наших ребят», - рассказала Дарима Цырендондопова.Фото: egov-buryatia.ru