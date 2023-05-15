В Бурятии резко выросло число пострадавших в ДТП пешеходов

Госавтоинспекция Бурятии обнародовала пугающую статистику дорожно-транспортных происшествий за 4 месяца этого года. По данным ведомства, за этот период в республике зарегистрировано 264 ДТП с пострадавшими. В результате этих происшествий 27 человек погибли, 350 получили травмы различной степени тяжести.В ГИБДД отметили, что каждое третье ДТП (87) связано с наездами на пешеходов. Число таких происшествий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 89%, погибших в них людей - на 14%, а раненных участников дорожного движения - на 100%. По собственной неосторожности самих пешеходов зарегистрировано 30 происшествий. При этом в 19 случаях они находились на проезжей части в состоянии опьянения.«Особую обеспокоенность вызывает рост ДТП с участием детей. Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет пострадали в каждом шестом дорожном происшествии. В результате 41 аварии травмы получили 50 детей, 1 ребенок погиб», - сообщили в Госавтоинспекции.По вине пьяных водителей зарегистрировано 32 ДТП, в которых 7 человек погибли, еще 43 получили травмы. Всего за 4 месяца в республике задержаны 2513 водителей с признаками опьянения.Фото: «Номер один»