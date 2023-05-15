Общество 15.05.2023 в 15:39

Актуален ли маркетинг по электронной почте?

Маркетинг по электронной почте - это испытанное решение
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Текст: Иван Иванов
Актуален ли маркетинг по электронной почте?
Он доказал свою эффективность и надёжность. Поэтому создание e-mail рассылки по-прежнему актуальны. Каковы бы ни были ваши цели, донести своё сообщение до нескольких человек одновременно стало возможным всего несколькими нажатиями кнопки. Помощником в настройке e-mail рассылки может стать специальный сервис+программа, подробнее про который можно узнать, перейдя по ссылке.

Ваше электронное письмо не всегда должно быть посвящено попытке что-то продать. Его также можно и нужно использовать для обмена отзывами клиентов, например, историями успеха. Другим вариантом использования было бы создание обучающего электронного письма, чтобы помочь тем, кто не понимает, лучше разобраться в продукте или услуге.

Несомненно, маркетинговые кампании никуда не денутся. Маркетинг ваших продуктов и/или услуг останется надолго. Ретранслировать вашу кампанию по электронной почте несложно. И это позволяет вам продолжать расширять свой список рассылки.

В этом отношении маркетинг по электронной почте по-прежнему может многое предложить. В дополнение к вовлечению аудитории и установлению взаимопонимания, постоянные отношения между покупателем и продавцом могут создать неизгладимое впечатление о вашем бренде. А без бренда бизнеса может просто не быть!

Выгоден ли маркетинг по электронной почте?

Маркетинг по электронной почте по-прежнему остаётся доступным. Он имеет более высокую рентабельность инвестиций (ROI) и занимает самое высокое место среди всех других маркетинговых каналов. Отдача от инвестиций составляет около 40 долларов за каждый потраченный 1 доллар, что является огромным показателем. И почти все пользуются электронной почтой. Сегодня в мире насчитывается около 4 миллиардов пользователей электронной почты, и независимо от того, кто является вашей целевой аудиторией, скорее всего, у них есть адрес e-mail. Таким образом, можно получать хорошую прибыль, ориентируясь на правильную аудиторию.

По мере того как цифровой мир продолжает расти, будет расти и потребность в цифровой коммуникации. Итак, если вы подумывали об альтернативном решении для маркетинга по электронной почте для своих маркетинговых нужд или ещё не использовали его в полной мере, то сейчас самое время действовать, пока вас не оставили позади.

Фото: pixabay.com

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