Общество 15.05.2023 в 15:39
Актуален ли маркетинг по электронной почте?
Маркетинг по электронной почте - это испытанное решение
Текст: Иван Иванов
Он доказал свою эффективность и надёжность. Поэтому создание e-mail рассылки по-прежнему актуальны. Каковы бы ни были ваши цели, донести своё сообщение до нескольких человек одновременно стало возможным всего несколькими нажатиями кнопки. Помощником в настройке e-mail рассылки может стать специальный сервис+программа, подробнее про который можно узнать, перейдя по ссылке.
Ваше электронное письмо не всегда должно быть посвящено попытке что-то продать. Его также можно и нужно использовать для обмена отзывами клиентов, например, историями успеха. Другим вариантом использования было бы создание обучающего электронного письма, чтобы помочь тем, кто не понимает, лучше разобраться в продукте или услуге.
Несомненно, маркетинговые кампании никуда не денутся. Маркетинг ваших продуктов и/или услуг останется надолго. Ретранслировать вашу кампанию по электронной почте несложно. И это позволяет вам продолжать расширять свой список рассылки.
В этом отношении маркетинг по электронной почте по-прежнему может многое предложить. В дополнение к вовлечению аудитории и установлению взаимопонимания, постоянные отношения между покупателем и продавцом могут создать неизгладимое впечатление о вашем бренде. А без бренда бизнеса может просто не быть!
Выгоден ли маркетинг по электронной почте?
Маркетинг по электронной почте по-прежнему остаётся доступным. Он имеет более высокую рентабельность инвестиций (ROI) и занимает самое высокое место среди всех других маркетинговых каналов. Отдача от инвестиций составляет около 40 долларов за каждый потраченный 1 доллар, что является огромным показателем. И почти все пользуются электронной почтой. Сегодня в мире насчитывается около 4 миллиардов пользователей электронной почты, и независимо от того, кто является вашей целевой аудиторией, скорее всего, у них есть адрес e-mail. Таким образом, можно получать хорошую прибыль, ориентируясь на правильную аудиторию.
По мере того как цифровой мир продолжает расти, будет расти и потребность в цифровой коммуникации. Итак, если вы подумывали об альтернативном решении для маркетинга по электронной почте для своих маркетинговых нужд или ещё не использовали его в полной мере, то сейчас самое время действовать, пока вас не оставили позади.
Фото: pixabay.com
Ваше электронное письмо не всегда должно быть посвящено попытке что-то продать. Его также можно и нужно использовать для обмена отзывами клиентов, например, историями успеха. Другим вариантом использования было бы создание обучающего электронного письма, чтобы помочь тем, кто не понимает, лучше разобраться в продукте или услуге.
Несомненно, маркетинговые кампании никуда не денутся. Маркетинг ваших продуктов и/или услуг останется надолго. Ретранслировать вашу кампанию по электронной почте несложно. И это позволяет вам продолжать расширять свой список рассылки.
В этом отношении маркетинг по электронной почте по-прежнему может многое предложить. В дополнение к вовлечению аудитории и установлению взаимопонимания, постоянные отношения между покупателем и продавцом могут создать неизгладимое впечатление о вашем бренде. А без бренда бизнеса может просто не быть!
Выгоден ли маркетинг по электронной почте?
Маркетинг по электронной почте по-прежнему остаётся доступным. Он имеет более высокую рентабельность инвестиций (ROI) и занимает самое высокое место среди всех других маркетинговых каналов. Отдача от инвестиций составляет около 40 долларов за каждый потраченный 1 доллар, что является огромным показателем. И почти все пользуются электронной почтой. Сегодня в мире насчитывается около 4 миллиардов пользователей электронной почты, и независимо от того, кто является вашей целевой аудиторией, скорее всего, у них есть адрес e-mail. Таким образом, можно получать хорошую прибыль, ориентируясь на правильную аудиторию.
По мере того как цифровой мир продолжает расти, будет расти и потребность в цифровой коммуникации. Итак, если вы подумывали об альтернативном решении для маркетинга по электронной почте для своих маркетинговых нужд или ещё не использовали его в полной мере, то сейчас самое время действовать, пока вас не оставили позади.
Фото: pixabay.com