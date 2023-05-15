Общество 15.05.2023 в 17:07

В Улан-Удэ на борьбу с запахами от очистных бросили спецмикробов

Микробиологический препарат «Эмикс-О» полностью безопасен для окружающей среды
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В Улан-Удэ на борьбу с запахами от очистных бросили спецмикробов
В Улан-Удэ специалисты муниципального  «Водоканала» сегодня провели первую ежегодную поверхностную обработку иловых площадок правобережных и левобережных очистных сооружений, которые расположены в микрорайне Стеклозавод и селе Сотниково.

Как сообщает пресс-служба предприятия, мероприятие позволит снизить выделение неприятных запахов от осадков сточных вод.

«Такие обработки на наших очистных сооружениях проводятся уже несколько лет. Благодаря тесному сотрудничеству с одним из местных производителей микробиологических препаратов, нам удается эффективно справляться с главной проблемой сооружений  – неприятным запахом, исходящим от образуемых в процессе очистки осадков сточных вод. Главным преимуществом такого вида обработки является простота проведения работ, высокая эффективность метода и отсутствие какого-либо дополнительно негативного воздействия на окружающую среду», - paccкaзaл нaчaльник oтдeлa экoлoгии MУП «Boдoкaнaл» Aнтoн Ивaнoв.

Научно-производственное объединение «APГO-ЭM-1» работает над развитием своей запатентованной «Эмикc-тexнoлoгии» уже более 20 лет. Микробиологический препарат «Эмикс-О», производимый НПО, является экологически чистым и полностью безопасным для окружающей среды.

«На 2023 год у нас запланировано три таких обработки – весной, в середине лета и перед наступлением осенне-зимнего периода. Такой график проведения работ по обработке обеспечит возможность поддержания минимального уровня выделения неприятных запахов с очистных сооружений, а также позволит не допустить возникновения некомфортных условий жизни наших горожан»,  - oтмeтил Aнтoн Ивaнoв.

Фото: «Водоканал»
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ЖКХ очистные запахи микробы

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