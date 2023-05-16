Общество 16.05.2023 в 10:07
В Бурятии за год собрано 567 тонн кедрового ореха
А экспортировано в КНР из республики более 9,5 тыс тонн таежного лакомства – почти в 20 раз больше
Текст: Номер один
Приморье является лидером заготовки дикоросов среди всех дальневосточных регионо . В прошлом году в крае заготовлено 3,7 тыс тонн дикоросов. Об этом заявил директор «Дальлеспроекта» (дальневосточный филиал Рослесинфорга) Игорь Гречин.
При этом, по его словам, в целом по стране край занял второе место, уступив Томской области. Здесь собирают в основном орехи – на них пришлось около 3,5 тыс тонн. Далее расположились Бурятия – 567 тонн, Хабаровский край – 281 тонна. В Бурятии заготовка дикоросов по сравнению с 2021 годов выросла в два раза, а в Хабаровском крае в 3,5 раза, отметил Игорь Гречин.
Также Приморский край является лидером России по заготовке ягод и плодов – 16,3 тонны, вторым по стране поставщиком лекарственных трав - 74,7 тонн и лесных грибов – порядка 40 тонн. В Бурятии на землях лесного фонда в торговом секторе заготавливают только орехи, а в Хабаровском крае собирают ягоды – 2,5 тонны, орехи – 235 тонн и лекарственные травы – 25 тонн.
В целом объем заготовки пищевых ресурсов на арендованных лесных участках Дальнего Востока за прошлый год составили 4,6 тыс тонн. Речь идет о сборе диких орехов, грибов, ягод и плодов, лекарственных растений на землях лесного фонда. При этом показатель по округу на 1,6% выше итогов 2021 года, но на 70 % выше, чем показатель пандемийного 2020 года, рассказал Игорь Гречин.
Всего, по данным Рослесинфорга, в 2022 году объем заготовки пищевых ресурсов в торговом секторе на землях лесного фонда вырос на 14,1% до 22,05 тысяч тонн по сравнению с 2021 годом. Дальний Восток занял второе место по сбору дикорастущих растений, уступив только Сибири. Всего на Дальний Восток приходится примерно пятая часть всех дикоросов, собранных на арендованных лесных участках страны, сообщает пресс-служба «Дальлеспроекта» (Рослесинфорг).
На заготовку влияют и климатически условия – жаркое или прохладное лето, и растущая тенденция потребления полезных и экологически чистых продуктов. В среднем ежегодно сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и лекарственных трав на арендованных лесных участках увеличивается на 5-15%.
Сейчас на российском рынке появляется все больше предприятий, изготавливающих из дикоросов кондитерские изделия (мармелад, конфеты), косметическую продукцию и биологически активные добавки.
Порадоваться бы за второе «дикоросное» место Бурятии по ДФО. Однако есть вопрос. Как сообщал «Номер один», в 2022 году инспекторы Россельхознадзора досмотрели при вывозе в КНР из Бурятии более 9,5 тыс тонн кедрового ореха. Откуда взялись 9 тыс экспортных тонн при урожае в 567 тонн? Причем экспортная кедровая река не пересыхает. С начала года из республики в Китай поставлено уже более 2,5 тыс тонн таежного лакомства.
Фото: РАЛХ
При этом, по его словам, в целом по стране край занял второе место, уступив Томской области. Здесь собирают в основном орехи – на них пришлось около 3,5 тыс тонн. Далее расположились Бурятия – 567 тонн, Хабаровский край – 281 тонна. В Бурятии заготовка дикоросов по сравнению с 2021 годов выросла в два раза, а в Хабаровском крае в 3,5 раза, отметил Игорь Гречин.
Также Приморский край является лидером России по заготовке ягод и плодов – 16,3 тонны, вторым по стране поставщиком лекарственных трав - 74,7 тонн и лесных грибов – порядка 40 тонн. В Бурятии на землях лесного фонда в торговом секторе заготавливают только орехи, а в Хабаровском крае собирают ягоды – 2,5 тонны, орехи – 235 тонн и лекарственные травы – 25 тонн.
В целом объем заготовки пищевых ресурсов на арендованных лесных участках Дальнего Востока за прошлый год составили 4,6 тыс тонн. Речь идет о сборе диких орехов, грибов, ягод и плодов, лекарственных растений на землях лесного фонда. При этом показатель по округу на 1,6% выше итогов 2021 года, но на 70 % выше, чем показатель пандемийного 2020 года, рассказал Игорь Гречин.
Всего, по данным Рослесинфорга, в 2022 году объем заготовки пищевых ресурсов в торговом секторе на землях лесного фонда вырос на 14,1% до 22,05 тысяч тонн по сравнению с 2021 годом. Дальний Восток занял второе место по сбору дикорастущих растений, уступив только Сибири. Всего на Дальний Восток приходится примерно пятая часть всех дикоросов, собранных на арендованных лесных участках страны, сообщает пресс-служба «Дальлеспроекта» (Рослесинфорг).
На заготовку влияют и климатически условия – жаркое или прохладное лето, и растущая тенденция потребления полезных и экологически чистых продуктов. В среднем ежегодно сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и лекарственных трав на арендованных лесных участках увеличивается на 5-15%.
Сейчас на российском рынке появляется все больше предприятий, изготавливающих из дикоросов кондитерские изделия (мармелад, конфеты), косметическую продукцию и биологически активные добавки.
Порадоваться бы за второе «дикоросное» место Бурятии по ДФО. Однако есть вопрос. Как сообщал «Номер один», в 2022 году инспекторы Россельхознадзора досмотрели при вывозе в КНР из Бурятии более 9,5 тыс тонн кедрового ореха. Откуда взялись 9 тыс экспортных тонн при урожае в 567 тонн? Причем экспортная кедровая река не пересыхает. С начала года из республики в Китай поставлено уже более 2,5 тыс тонн таежного лакомства.
Фото: РАЛХ
Тегиагро кедровые орехи урожай экспорт