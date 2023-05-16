Общество 16.05.2023 в 11:16

В Улан-Удэ ожидаются продолжительные дожди

В мэрии проверили готовность техники к «мокрому» сезону
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ ожидаются продолжительные дожди
В столице Бурятии подготовлена вся необходимая техника для откачки луж на городских улицах.  Это - 10 вакуумных автомобилей и 6 мотопомп, которые ранее хорошо зарекомендовали себя, сообщили в администрации Улан-Удэ.

«В ближайшее время в городе ожидаются продолжительные дожди. Мы заранее подготовились к ним. Все оборудование и техника для откачки луж на сегодняшний день исправно работает», - говорит директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

Также сотрудники Комбината с начала марта очищают ливневые канализации, чтобы обеспечить качественное отведение дождевой воды и нечистот в ливнеприемники.

Летом специалисты учреждения будут держать на особом контроле участки дорог без ливневой канализации и места подтоплений, чтобы оперативно ликвидировать лужи.

Адреса традиционных огромных луж хорошо известны жителям Улан-Удэ. Будем контролировать.

Фото: ulan-ude-info.ru

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