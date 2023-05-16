В Улан-Удэ ожидаются продолжительные дожди

В столице Бурятии подготовлена вся необходимая техника для откачки луж на городских улицах. Это - 10 вакуумных автомобилей и 6 мотопомп, которые ранее хорошо зарекомендовали себя, сообщили в администрации Улан-Удэ.«В ближайшее время в городе ожидаются продолжительные дожди. Мы заранее подготовились к ним. Все оборудование и техника для откачки луж на сегодняшний день исправно работает», - говорит директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Также сотрудники Комбината с начала марта очищают ливневые канализации, чтобы обеспечить качественное отведение дождевой воды и нечистот в ливнеприемники.Летом специалисты учреждения будут держать на особом контроле участки дорог без ливневой канализации и места подтоплений, чтобы оперативно ликвидировать лужи.Адреса традиционных огромных луж хорошо известны жителям Улан-Удэ. Будем контролировать.Фото: ulan-ude-info.ru