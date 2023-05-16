Во Владивостоке почти в два раза увеличился импорт автомобилей

Более 60,5 тыс автомобилей, ввезенных физическими лицами, оформили сотрудники Владивостокской таможни в первом квартале 2023 года. По сравнению с предыдущим годом количество автотранспортных средств выросло практически в два раза, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.За этот период больше всего ввезенных автомобилей пришлось на март - как в этом году, так и в прошлом. В марте текущего года оформлено более 22 тыс автомобилей (в марте 2022 года - 11 тысяч).«В апреле 2023 года количество автомобилей, ввезенных для личного пользования, снизилось на 14% до 19,5 тыс авто, - отмечает первый заместитель начальника Владивостокской таможни Константин Пономарев. – Это сезонная динамика. Обычно поток автомобилей увеличивается в летние месяцы и достигает пикового значения в ноябре».Фото: dvtu.customs.gov.ru