Общество 16.05.2023 в 12:16

Во Владивостоке почти в два раза увеличился импорт автомобилей

Физическими лицами ввезено более 60,5 тыс иномарок для личного пользования
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Текст: Номер один
Во Владивостоке почти в два раза увеличился импорт автомобилей
Более 60,5 тыс автомобилей, ввезенных физическими лицами, оформили сотрудники Владивостокской таможни в первом квартале 2023 года. По сравнению с предыдущим годом количество автотранспортных средств выросло практически в два раза, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

За этот период больше всего ввезенных автомобилей пришлось на март - как в этом году, так и в прошлом. В марте текущего года оформлено более 22 тыс автомобилей (в марте 2022 года - 11 тысяч).

«В апреле 2023 года  количество автомобилей, ввезенных для личного пользования,  снизилось на 14% до 19,5 тыс авто, - отмечает  первый заместитель начальника Владивостокской таможни Константин Пономарев. – Это сезонная динамика. Обычно поток автомобилей увеличивается в летние месяцы и достигает пикового значения в ноябре».

Фото: dvtu.customs.gov.ru
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