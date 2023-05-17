«Леруа Мерлен» остановил строительство гипермаркета в Улан-Удэ

Французский торговый гигант «Леруа Мерлен» передвинул сроки запуска своего первого гипермаркета в Бурятии на неопределенный срок. Торговый комплекс предполагалось построить в Улан-Удэ на улице Борсоева, невдалеке от сапоговаляльной фабрики «Наран» и СИЗО.







- Сейчас наш проект в Улан-Удэ временно приостановлен, - сообщили «Номер один» в этой международной компании о текущем положении со строительством гипермаркета.Из комментария, полученного нашим изданием от представителей «Леруа Мерлен», напрашивается вывод, что на данный шаг компания вынуждена пойти под давлением очень сложных геополитических обстоятельств, сложившихся вокруг России после начала военной спецоперации в Украине.Ходили слухи, что компания вообще может последовать примеру многих других западных фирм и покинуть Россию, продав свои активы.- В настоящее время компания сфокусирована на решении целого ряда важных задач, связанных с логистикой, локализацией производства части товарного ассортимента, решением технических вызовов для поддержания бесперебойной работы уже открытых магазинов, - сообщили в «Леруа».Тем не менее надежда, что в Улан-Удэ когда-нибудь появится гипермаркет французского торгового гиганта, остается.- Мы продолжим работу по подготовке новых магазинов к открытию, как только будут решены текущие задачи по обеспечению устойчивости бизнеса, - заверили «Номер один».В комитете по строительству мэрии Улан-Удэ пояснили, что разрешение на строительство выдано застройщику ООО «Леруа Мерлен Восток» и срок его действия – до 16 мая 2024 года.- Срок действия разрешения не продлялся. В 2022 году строительство велось, - уточнил Максим Большаков, и. о. председателя комитета. Он также признал, что у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по стимулированию застройщика и ускорению строительства торгового центра.Улан-удэнский гипермаркет «Леруа Мерлен» планировалось реализовать в виде обширного одноэтажного здания площадью 16679,49 квадратных метра. Пропускная способность предполагалась 3 500 человек в день. Площадь земельного участка, который находится в ведении «Леруа Мерлен», составляет 51 845 квадратных метров.Жители Улан-Удэ надеялись, что с приходом европейского торгового гиганта в сфере розничной торговли этими товарами усилится конкуренция, что приведет к падению цен.Фото: с официального сайта «Леруа Мерлен»