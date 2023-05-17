Общество 17.05.2023 в 06:00
«Леруа Мерлен» остановил строительство гипермаркета в Улан-Удэ
Однако надежда на появление французского торгового комплекса еще остается
Текст: Петр Санжиев
Французский торговый гигант «Леруа Мерлен» передвинул сроки запуска своего первого гипермаркета в Бурятии на неопределенный срок. Торговый комплекс предполагалось построить в Улан-Удэ на улице Борсоева, невдалеке от сапоговаляльной фабрики «Наран» и СИЗО.
Из комментария, полученного нашим изданием от представителей «Леруа Мерлен», напрашивается вывод, что на данный шаг компания вынуждена пойти под давлением очень сложных геополитических обстоятельств, сложившихся вокруг России после начала военной спецоперации в Украине.
Ходили слухи, что компания вообще может последовать примеру многих других западных фирм и покинуть Россию, продав свои активы.
- В настоящее время компания сфокусирована на решении целого ряда важных задач, связанных с логистикой, локализацией производства части товарного ассортимента, решением технических вызовов для поддержания бесперебойной работы уже открытых магазинов, - сообщили в «Леруа».
Тем не менее надежда, что в Улан-Удэ когда-нибудь появится гипермаркет французского торгового гиганта, остается.
- Мы продолжим работу по подготовке новых магазинов к открытию, как только будут решены текущие задачи по обеспечению устойчивости бизнеса, - заверили «Номер один».
В комитете по строительству мэрии Улан-Удэ пояснили, что разрешение на строительство выдано застройщику ООО «Леруа Мерлен Восток» и срок его действия – до 16 мая 2024 года.
- Срок действия разрешения не продлялся. В 2022 году строительство велось, - уточнил Максим Большаков, и. о. председателя комитета. Он также признал, что у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по стимулированию застройщика и ускорению строительства торгового центра.
Улан-удэнский гипермаркет «Леруа Мерлен» планировалось реализовать в виде обширного одноэтажного здания площадью 16679,49 квадратных метра. Пропускная способность предполагалась 3 500 человек в день. Площадь земельного участка, который находится в ведении «Леруа Мерлен», составляет 51 845 квадратных метров.
Жители Улан-Удэ надеялись, что с приходом европейского торгового гиганта в сфере розничной торговли этими товарами усилится конкуренция, что приведет к падению цен.
Фото: с официального сайта «Леруа Мерлен»
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