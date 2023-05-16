Общество 16.05.2023 в 14:42
Из Бурятии экспортировано за год менее 290 тонн кедрового ореха
Остальные более 9 тонн, вывезенных за границу, просто оформлялись в республике
Текст: Номер один
Межрегиональное управление Россельхознадзора прояснило происхождение почти 9,5 тыс тонны кедрового ореха, экспортированного за прошлый год из Бурятии в Китай.
Как сообщило контрольное ведомство большая часть экспортного ореха собирается в других регионах РФ. Из Бурятии ушло за границу 288,5 тонны. Остальные 9 211,55 тонны завезены из Алтайского края, Томской и Омской областей, Красноярского края и Тывы.
«Согласно нормам карантинного законодательства, эта продукция, независимо от происхождения, досматривается Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии», - говорится в письме управления в редакцию «Номер один».
Что ж, в этом случае данные «Дальлеспроекта» (дальневосточный филиал Рослесинфорга) о том, что в Бурятии за прошлый год собрано 567 тонн кедрового ореха, действительно не вызывают вопросов. Хотя проблема теневого оборота в ореховой отрасли, все-таки, существует.
Фото: РАЛХ
Как сообщило контрольное ведомство большая часть экспортного ореха собирается в других регионах РФ. Из Бурятии ушло за границу 288,5 тонны. Остальные 9 211,55 тонны завезены из Алтайского края, Томской и Омской областей, Красноярского края и Тывы.
«Согласно нормам карантинного законодательства, эта продукция, независимо от происхождения, досматривается Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии», - говорится в письме управления в редакцию «Номер один».
Что ж, в этом случае данные «Дальлеспроекта» (дальневосточный филиал Рослесинфорга) о том, что в Бурятии за прошлый год собрано 567 тонн кедрового ореха, действительно не вызывают вопросов. Хотя проблема теневого оборота в ореховой отрасли, все-таки, существует.
Фото: РАЛХ
Тегиагро кедровые орехи экспорт