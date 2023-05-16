Общество 16.05.2023 в 14:42

Из Бурятии экспортировано за год менее 290 тонн кедрового ореха

Остальные более 9 тонн, вывезенных за границу, просто оформлялись в республике
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Текст: Номер один
Из Бурятии экспортировано за год менее 290 тонн кедрового ореха
Межрегиональное управление Россельхознадзора прояснило происхождение почти 9,5 тыс тонны кедрового ореха, экспортированного за прошлый год из Бурятии в Китай.

Как сообщило контрольное ведомство большая часть экспортного ореха собирается в других регионах РФ. Из Бурятии ушло за границу 288,5 тонны. Остальные 9 211,55 тонны завезены из Алтайского края, Томской и Омской областей, Красноярского края и Тывы.

«Согласно нормам карантинного законодательства, эта продукция, независимо от происхождения, досматривается Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии», - говорится в письме управления в редакцию «Номер один».

Что ж, в этом случае данные «Дальлеспроекта» (дальневосточный филиал Рослесинфорга) о том, что в Бурятии за прошлый год собрано 567 тонн кедрового ореха, действительно не вызывают вопросов. Хотя проблема теневого оборота в ореховой отрасли, все-таки, существует.

Фото: РАЛХ
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агро кедровые орехи экспорт

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