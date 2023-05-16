Общество 16.05.2023 в 15:47

В Бурятии число разводов вновь превысило число браков

О тревожной тенденции сообщил Бурятстат
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии число разводов вновь превысило число браков
В январе–марте 2023 года в Бурятии зарегистрировали брак 1089 пар, а 1145 его расторгли. Такие данные привел сегодня Бурятстат.

Отметим, отрицательная динамика соотношения числа браков и разводов наблюдалась и в прошлом году. Так, за первые полгода 2022 года в республике зарегистрировали брак 2152 пары, а 2556 его расторгли. Ситуацию исправила частичная мобилизация, из-за которой многие пары, жившие в гражданском браке, поспешили официально зарегистрировать свои отношения. В результате по итогам всего прошлого года число браков существенно превысило число разводов.

Однако, к концу года «мобилизационный» всплеск иссяк, и в соотношении числа браков и разводов вновь возобладала негативная тенденция.


Фото: pixabay.com
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