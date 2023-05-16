В Улан-Удэ усилят контроль за работой аттракционов

Сегодня в Улан-Удэ прошло заседание межведомственной группы по обеспечению безопасности детей в Улан-Удэ под председательством руководителя Комитета по социальной и молодежной политике мэрии Светланы Трифоновой. Темой обсуждения стала готовность аттракционов к летнему сезону.- Все мы бываем с детьми, внуками в парках, и все горожане должны знать о том, что работающий аттракцион должен иметь регистрационный знак, он должен находиться на видном месте. Главная ответственность лежит на эксплуатантах, то есть они должны выполнять все необходимые требования по эксплуатации аттракциона. Мы должны постоянно выходить и смотреть наличие документов, как идет эксплуатация, нет ли нарушений. Я ещё раз обращаюсь к комиссиям по делам несовершеннолетних, ко всем субъектам профилактики: перед тем, как наступит летний сезон, а у нас 1 июня наверняка все парки начнут полноценную работу, прошу выйти с рейдовыми мероприятиями, - подчеркнула Светлана Трифонова.На прошлой неделе специалисты Гостехнадзора осмотрели летние аттракционы в парках Орешкова, Жанаева и «Юбилейный», а также в Этнографическом музее. Они проверили готовность внутренней документации, ведение соответствующих журналов. В «Грин парке» в «Юбилейном» и Этнографическом музее все аттракционы практически готовы к эксплуатации, имеют действующие акты технического освидетельствования, состоят на учете в Гостехнадзоре. К запуску также готовятся три батута в «Юбилейном».- В «Диво Лион» в парке Орешкова работает 14 аттракционов, остальные 10 готовят к работе - все они стоят у нас на учете и имеют действующие акты техосвидетельствования специализированной аккредитованной организацией. Три аттракциона не работают и не имеют регистрации из-за их неисправности. В настоящее время проходит процедура регистрации аттракциона «Турецкий паровозик» в парке Орешкова, практически все необходимые документы для регистрации имеются на руках у эксплуатанта. Осталось согласовать маршрут движения паровозика с Дирекцией по паркам, - сообщил начальник отдела республиканского Гостехнадзора Андрей Звягинцев.Он также отметил, что при визите контролирующих органов у аттракционов должен быть регистрационный знак, свидетельство о госрегистрации, действующий акт техосвидетельствования. Работники парка аттракционов должны вести соответствующие журналы учета и технического обслуживания.- Все мы знаем о трагедии, произошедшей в Оренбурге 6 мая. Эксплуатант из-за своей халатности эксплуатировал аттракцион без соответствующего разрешения. Поэтому безопасность детей зависит от нашей совместной работы с органами местного самоуправления в этом направлении – необходимо проверять надлежащее исполнение договоров на предоставление земельных участков, регистрацию в органах Гостехнадзора, прохождение ежегодного техосвидетельствования и при выявлении нарушений незамедлительно информировать Гостехнадзор, чтобы мы могли своевременно применить меры оперативного реагирования, - подчеркнул Андрей Звягинцев.Фото: мэрия Улан-Удэ