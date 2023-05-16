Общество 16.05.2023 в 19:06

В Бурятии 54-летний племянник убил 65-летнюю тётю

Родственники распивали спиртное, на фоне опьянения между ними произошел конфликт
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии 54-летний племянник убил 65-летнюю тётю
В Бурятии 12 мая ночью в одном из домов в селе Новая Брянь обнаружено тело 65-летней женщины с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки. Задержан 54-летний родственник потерпевшей. В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.  

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На основании вании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств задержанному предъявлено обвинение.

По данным следствия, накануне происшествия потерпевшая приехала погостить  к родственникам из другого района республики. Вечером 11 мая  родственники распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними произошел конфликт.  В ходе ссоры племянник схватил со стола нож и нанес им несколько ударов в грудь женщины. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: СКР


Теги
преступность убийство задержание

Все новости

В Бурятии 54-летний племянник убил 65-летнюю тётю
16.05.2023 в 19:06
«Связали, затолкали в машину»
16.05.2023 в 17:40
В Улан-Удэ актеры занялись лесом
16.05.2023 в 17:26
В Улан-Удэ усилят контроль за работой аттракционов
16.05.2023 в 17:14
Предпринимателям Бурятии расскажут, как торговать с Монголией и Китаем
16.05.2023 в 16:46
Сотовая связь и интернет «Ростелекома» пришли еще в пять сел Бурятии
16.05.2023 в 16:40
Население Бурятии продолжает сокращаться
16.05.2023 в 16:28
В Улан-Удэ задержаны пьяные автоамазонки
16.05.2023 в 15:50
В Бурятии число разводов вновь превысило число браков
16.05.2023 в 15:47
В Улан-Удэ возобновили подачу горячей воды во все дома
16.05.2023 в 15:26
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
«Связали, затолкали в машину»
Семья похитила студентку за то, что та ушла жить к педагогу
16.05.2023 в 17:40
В Улан-Удэ актеры занялись лесом
Сотрудники Театра им. Н. Бестужева посадили около тысячи сосен
16.05.2023 в 17:26
В Улан-Удэ усилят контроль за работой аттракционов
Специалисты Гостехнадзора проводят рейды по паркам
16.05.2023 в 17:14
Население Бурятии продолжает сокращаться
В республике умерло почти на 500 человек больше, чем родилось
16.05.2023 в 16:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru