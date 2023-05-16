В Бурятии 54-летний племянник убил 65-летнюю тётю

В Бурятии 12 мая ночью в одном из домов в селе Новая Брянь обнаружено тело 65-летней женщины с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки. Задержан 54-летний родственник потерпевшей. В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На основании вании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств задержанному предъявлено обвинение.По данным следствия, накануне происшествия потерпевшая приехала погостить к родственникам из другого района республики. Вечером 11 мая родственники распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними произошел конфликт. В ходе ссоры племянник схватил со стола нож и нанес им несколько ударов в грудь женщины. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: СКР