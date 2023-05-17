Не отступай и не сдавайся!

Даже нарушая закон, даже угрожая через СМС – любой ценой! Это называется целеустремленность. Правда за нее наказывают.

В Бурятии недавно приставы схватились в юридической битве с банком. Последний нарушал правила своей чрезмерной назойливостью и наглостью.

«Установлено, что от представителя банка поступают звонки от десяти раз в день, иногда в ночное время – после 23 часов, а также угрожающие СМС-сообщения, которые якобы должны побудить должника вернуть просроченную задолженность, - пишут приставы.

Разбираться пришлось в суде. По итогу приставы победили и наказали банк на 60 тыс. рублей. Наказание на самом деле для банка не сказать, чтобы суровое. Хотя мы достоверно не знаем, какую сумму пытался «выбить» банк из клиента.

Не исключено, что судебная мягкость не остановит банковские службы от продолжения агрессивной политики «выбивания» долгов. И угрозы по СМС продолжатся.

Обидно, что содержание угроз так и не обнародовано. Чем грозил банк? Проткнуть колеса на машине? Наложить кучу на крыльцо? Взломать историю браузера и выложить ее в открытый доступ?

В любом случае будьте аккуратнее, беря кредит. Мало ли кто работает в службе взыскания…