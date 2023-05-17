Общество 17.05.2023 в 09:41

На тротуарах Улан-Удэ появятся надписи

С их помощью власти хотят повысить безопасность дорожного движения
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Текст: Константин Воронов
На тротуарах Улан-Удэ появятся надписи
В Улан-Удэ с 17 мая по 16 июня пройдет месячник безопасности дорожного движения с участием пешеходов, велосипедистов и водителей. Как сообщили в мэрии города, в рамках акции на тротуарах перед выходом на наиболее опасные нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы появятся надписи «Сними наушники!», «Сними капюшон!», «Возьми ребёнка на руки!», «Отвлекись от телефона!».

- Надписи призваны повысить безопасность дорожного движения, привлекая внимание водителей и пешеходов, особенно несовершеннолетних. Особое внимание будет уделяться пешеходным зонам, расположенным вблизи образовательных учреждений, включая детские сады, школы, ССУЗы и ВУЗы, культурных и спортивных учреждений, - сообщил зампред Комитета по социальной и молодежной политике Михаил Иванов.

Надписи нанесут с помощью трафаретов и красок. Как отметили в мэрии, аналогичные проекты успешно реализованы во многих российских городах.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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