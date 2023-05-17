На тротуарах Улан-Удэ появятся надписи

В Улан-Удэ с 17 мая по 16 июня пройдет месячник безопасности дорожного движения с участием пешеходов, велосипедистов и водителей. Как сообщили в мэрии города, в рамках акции на тротуарах перед выходом на наиболее опасные нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы появятся надписи «Сними наушники!», «Сними капюшон!», «Возьми ребёнка на руки!», «Отвлекись от телефона!».- Надписи призваны повысить безопасность дорожного движения, привлекая внимание водителей и пешеходов, особенно несовершеннолетних. Особое внимание будет уделяться пешеходным зонам, расположенным вблизи образовательных учреждений, включая детские сады, школы, ССУЗы и ВУЗы, культурных и спортивных учреждений, - сообщил зампред Комитета по социальной и молодежной политике Михаил Иванов.Надписи нанесут с помощью трафаретов и красок. Как отметили в мэрии, аналогичные проекты успешно реализованы во многих российских городах.Фото: мэрия Улан-Удэ