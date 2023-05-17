Общество 17.05.2023 в 10:25

Районы Бурятии получат еще 100 млн рублей на ремонт и содержание дорог

Такое поручение дал глава республики
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Текст: Константин Воронов
Районы Бурятии получат еще 100 млн рублей на ремонт и содержание дорог
Дополнительные 100 млн рублей будут выделены из республиканского бюджета на ремонт и текущее содержание дорог местного значения. Такое поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов. Деньги распределят по всем муниципальным образованиям республики.

- Средства будут распределяться всем муниципалитетам. Районные администрации сами будут решать с учетом мнения местных жителей, какие работы в рамках содержания необходимо провести на местных участках дорог, - отметил Алексей Цыденов.

Всего на содержание дорог в Бурятии в 2023 году из республиканского бюджета выделено 777 млн рублей. На эти средства будет проведен ямочный ремонт, обновлена дорожная разметка, восстановлены изношенные верхние слои асфальта, дорожные знаки и верхний слой дорожного полотна на гравийных дорогах. В целом на реконструкцию, капремонт и ремонт дорог в республике направлено из федерального и регионального бюджетов 14,2 млрд. рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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