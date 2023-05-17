В Бурятии в трех зонах сняли карантин по бешенству

В Мухоршибирском районе Бурятии в местностях Хотогор, Шэнэ-Тугнэ и Тугнуй снят карантин по бешенству. Как информировал «Номер один», случаи зафиксировали 28 февраля в одном из местных фермерских хозяйств . Специалисты обследовали двух найденных погибших лисиц.

Под наблюдением ветеринаров на протяжении двух с лишним месяцев находились 869 животных, среди них крупный рогатый скот, лошади, а также собаки. Животных вакцинировали от бешенства в два этапа, отмечают в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7».

«Негативных изменений в состоянии животных не выявлено, падежа не было, на стоянках все в норме. Ограничительные мероприятия сняты 4 мая», - отметил начальник ветеринарной службы района Оленников Андрей.



Напомним, после обнаружения трупов животных, признали эпизоотическим очагом животноводческую стоянку в местности Хотогор, неблагополучными пунктами - две стоянки в радиусе 3 км от очага. А уже 10 апреля Бурятская ветеринарная лаборатория установила диагноз «бешенство» у лисицы, доставленной с местности Бараний Луг сельского поселения «Новоселенгинское» Селенгинского района.





Фото: Номер один