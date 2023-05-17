Общество 17.05.2023 в 12:52

В России появится индекс сберегательно-инвестиционной активности населения

Новый показатель позволит оценить уровень инвестиционной грамотности
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Текст: Номер один
В России появится индекс сберегательно-инвестиционной активности населения
Индекс сберегательно-инвестиционной активности населения измерят в России. Новый показатель позволит оценить уровень инвестиционной грамотности, замерить степень доверия населения рынку инвестиций, узнать о барьерах на пути к регулярным финансовым и нефинансовым вложениям, а также выявить распространенность среди россиян паттернов сберегательного поведения.

Об этом стало известно в ходе подписания соответствующего соглашения между Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России и банком ПСБ на площадке Кавказской инвестиционной выставки.

«Определение индекса сберегательно-инвестиционной активности наших граждан, мониторинг их знаний и навыков в этой сфере – несомненно, важная задача в рамках повышения финансовой культуры в стране. Ее решение позволит нам получать качественную обратную связь, корректировать просветительскую работу в соответствии с реальными запросами и как следствие сделать ее более эффективной. Реализовать такой масштабный проект без помощи и экспертизы ведущих банков страны вряд ли получится. Очень рады партнерству с ПСБ в этом направлении», — отметил Михаил Сергейчик, руководитель дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации.

Сообщается, что в рамках проекта «Индекс сберегательно-инвестиционной активности» стороны будут вести систематический мониторинг знаний и навыков граждан Российской Федерации в сфере сбережений и инвестиций и информировать общество, государственные институты и предпринимателей о развитии инвестиционного сектора.

«Вместе с НИФИ Минфина России мы запускаем новый важный проект, направленный на повышение уровня финансовой грамотности в Российской Федерации. В рамках его подготовки планируется оценивать уровень инвестиционной активности населения, замерять степень доверия к рынку инвестиций, выявлять барьеры на пути к регулярным финансовым и нефинансовым вложениям, а также распространенность среди россиян паттернов сберегательного поведения. Наши регулярные замеры покажут динамику изменений в секторе, позволят сделать прогнозы о переменах в сберегательно-инвестиционной активности и будут способствовать разработке новых актуальных решений, что в конечном итоге будет способствовать укреплению устойчивости российской экономики», – прокомментировала старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Планируется, что регулярные замеры Индекса покажут динамику изменений в секторе, а своевременная фиксация основных трендов развития позволит делать прогнозы о дальнейших переменах сберегательно-инвестиционной активности и способствовать принятию грамотных управленческих решений, что в конечном итоге повысит устойчивость российской экономики.

Медиапроект реализуется при поддержке «БРИОП» (www.finbriop.ru)

Фото: «Номер один»
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