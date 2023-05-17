Общество 17.05.2023 в 13:13

Жители Бурятии увидели солнечное гало

Красивое природное явление заметили утром 17 мая
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Жители Бурятии увидели солнечное гало

Сегодня в Кабанском районе наблюдали интересное природное явление – солнечное гало. Жители поделились фотографиями в местных социальных сетях. К слову, как это бывает, каждый придал увиденному свое значение.

«Верю, что это знак - Бурятия под защитой. Сегодня утром на небе появилось красивейшее гало и образовался огромный круг из светящихся облаков»,

 - делятся видеороликом в паблике «Весь Улан-Удэ».

«Этот знак называется физикой», 

- отмечает другой житель.

«Предвестник похолодания!» 

 - добавляют в группе.
Отметим, гало – это оптическое явление, которое представляет из себя светящееся кольцо вокруг Солнца или Луны. Его создает преломление солнечных лучей в атмосфере при определенных погодных условиях.


Фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"

Теги
природа

Все новости

В Бурятии объявили штормовое предупреждение
17.05.2023 в 14:22
В Улан-Удэ раскрыли тайну старорусского костюма
17.05.2023 в 14:20
В Бурятии определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2023»
17.05.2023 в 14:12
Давление - под контроль
17.05.2023 в 13:55
В Бурятии рядом с Байкалом образовалась большая свалка
17.05.2023 в 13:42
Алексей Цыденов: «Это исторический документ»
17.05.2023 в 13:39
Жители Бурятии увидели солнечное гало
17.05.2023 в 13:13
В России появится индекс сберегательно-инвестиционной активности населения
17.05.2023 в 12:52
В Бурятии в трех зонах сняли карантин по бешенству
17.05.2023 в 12:51
Леонид Белых: Главное - приносить пользу людям
17.05.2023 в 12:32
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Ожидаются: дождь, мокрый снег и снег, местами сильные
17.05.2023 в 14:22
В Бурятии определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2023»
Они представят республику на федеральном этапе конкурса
17.05.2023 в 14:12
Давление - под контроль
17 мая — Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией
17.05.2023 в 13:55
В России появится индекс сберегательно-инвестиционной активности населения
Новый показатель позволит оценить уровень инвестиционной грамотности
17.05.2023 в 12:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru