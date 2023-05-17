Жители Бурятии увидели солнечное гало

Сегодня в Кабанском районе наблюдали интересное природное явление – солнечное гало. Жители поделились фотографиями в местных социальных сетях. К слову, как это бывает, каждый придал увиденному свое значение.

«Верю, что это знак - Бурятия под защитой. Сегодня утром на небе появилось красивейшее гало и образовался огромный круг из светящихся облаков»,

- делятся видеороликом в паблике «Весь Улан-Удэ».



«Этот знак называется физикой»,

- отмечает другой житель.



«Предвестник похолодания!»

- добавляют в группе.



Отметим, гало – это оптическое явление, которое представляет из себя светящееся кольцо вокруг Солнца или Луны. Его создает преломление солнечных лучей в атмосфере при определенных погодных условиях.



Фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"