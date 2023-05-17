Общество 17.05.2023 в 13:13
Жители Бурятии увидели солнечное гало
Красивое природное явление заметили утром 17 мая
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня в Кабанском районе наблюдали интересное природное явление – солнечное гало. Жители поделились фотографиями в местных социальных сетях. К слову, как это бывает, каждый придал увиденному свое значение.
«Верю, что это знак - Бурятия под защитой. Сегодня утром на небе появилось красивейшее гало и образовался огромный круг из светящихся облаков»,
- делятся видеороликом в паблике «Весь Улан-Удэ».
«Этот знак называется физикой»,
- отмечает другой житель.
Отметим, гало – это оптическое явление, которое представляет из себя светящееся кольцо вокруг Солнца или Луны. Его создает преломление солнечных лучей в атмосфере при определенных погодных условиях.
«Предвестник похолодания!»
- добавляют в группе.
Фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"
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