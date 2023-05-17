В Бурятии объявили штормовое предупреждение

В Бурятии 18 мая утром и днем, а также 19-20 мая ожидаются: дождь, мокрый снег и снег. Местами сильные осадки, северо-западный ветер до 24 м/с. Прогнозируется налипание мокрого снега на проводах. На перевалах автодорог гололедица!, сообщило Главное управление МЧС по Бурятии со ссылкой на прогнозы синоптиков.Специалисты МЧС призывают граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными в указанный период.Налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи. Категорически запрещается находиться вблизи трансформаторных подстанций. Ни в коем случае не приближаться к оборвавшимся проводам линий электропередач.Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоемов.Фото: МЧС