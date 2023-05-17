Общество 17.05.2023 в 14:22

В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Ожидаются: дождь, мокрый снег и снег, местами сильные
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Текст: Номер один
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии 18 мая утром и днем, а также 19-20 мая ожидаются: дождь, мокрый снег и снег. Местами сильные осадки, северо-западный ветер до 24 м/с. Прогнозируется налипание мокрого снега на проводах. На перевалах автодорог гололедица!, сообщило Главное управление МЧС по Бурятии со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Специалисты МЧС призывают граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными в указанный период.

Налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи. Категорически запрещается находиться вблизи трансформаторных подстанций. Ни в коем случае не приближаться к оборвавшимся проводам линий электропередач.

Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоемов.

Фото: МЧС
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