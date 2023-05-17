В Улан-Удэ возле Гостиных рядов высадили свыше 670 саженцев

– На этом благоустройство этой территории не заканчивается. Здесь предусмотрено обустройство газона на площади почти 28 соток. Проведем первичный посев газонных трав. В дальнейшем будем досеивать места, где произошло вымерзание газона. В нашем климате устройство газона – дело кропотливое и не быстрое, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.





Возле Гостиных рядов в Улан-Удэ высадили свыше 670 саженцев клена Гиннала, рябины и дерена белого. Как сообщили в мэрии города, это те же виды зеленых насаждений, что ранее посадили на площади Революции. Это сделано для создания единого зеленого комплекса. Все растения устойчивы к загазованности, запыленности и к другим воздействиям городской среды.Высадка деревьев и кустарников – часть плановой работы по озеленению общественного пространства. Все зеленые насаждения будут огорожены, поскольку много саженцев погибает из-за того, что их вытаптывают пешеходы и наезжают автомобили.Всего этой весной в Улан-Удэ высадят свыше 3300 саженцев яблони, калины, клена Гиннала, смородины двуиглой, дерена белого, миндаля, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, березы, серебристого тополя, боярышника и других видов.Как напомнили в мэрии, комплексная работа с зелеными насаждениями ведется в Улан-Удэ с 2019 года в рамках муниципальной программы «Зеленый город», инициированной мэром Игорем Шутенковым.Фото: мэрия Улан-Удэ