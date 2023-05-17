Общество 17.05.2023 в 16:23

В Улан-Удэ волонтеры собирают полиэтилен у населения

На набережной Селенги установят необычный арт-объект, сделанный из мусора
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В Улан-Удэ волонтеры собирают полиэтилен у населения

В июне 2023 года на набережной Селенги установят красивый арт-объект, который изготовят бурятские мастера Табиту Мердыгеев и Константин Поспелов. Для размещения арт-объекта построят экоплощадку с местами для отдыха размером 4,5 м на 4,3 м. На ней будет экоинформация о правилах поведения на природе.

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- Главная задумка - это обязательное использование вторсырья в строительстве нашего объекта. Т.е. мусор, который мы переработаем в строительный материал: полиэтилен - в кирпич. Поэтому мы срочно собираем полиэтилен для изготовления плитки на наш с вами арт-объект. И для того, чтобы построить площадку, нужно много полиэтилена. Из него будет сделана плитка. Плитку изготовит наш местный переработчик Зайцев Андрей Владимирович, - разъясняет директор АНО «Событие», экоактивист Чингис Болотов.

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В ближайшее время волонтеры будут собирать полиэтилен у жителей Советского района.

- Просим поделиться этим материалом с нами. Это поможет сберечь природу и сделать наш город красивее, - призывает Чингис Болотов.

Пункт сбора: Бау Ямпилова, 14 офис номер 6. Перед тем как приехать, позвоните, пожалуйста! Тел.: 8914-847-63-70, 8924-656-81-41.

 

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