Улан-удэнка отсудила у «управляшки» ущерб за затопленную квартиру

В Улан-Удэ судебные приставы помогли горожанке получить компенсацию ущерба за затопленную квартиру. Причиной потопа стал неисправный радиатор, который лопнул после гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей. В результате в трех комнатах квартиры женщины вздулся ламинат.По решению суда 145 тысяч рублей за причиненный ущерб горожанке должна была возместить управляющая компания, которая не обеспечила надежное отключение системы отопления. В эту сумму вошли убытки, понесенные хозяйкой квартиры, расходы по оценке ущерба, компенсация морального вреда и штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований пострадавшей.«В процессе принудительного исполнения судебного акта пристав вынес постановления об аресте расчетных счетов компании-должника. Поскольку в срок, отведенный для добровольного исполнения требований, управляющая компания не погасила долг, был вынесен исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. После поступления средств на расчетные счета должника сумма долга была списана и перечислена улан-удэнке», - рассказали в УФССП Бурятии.Фото: pixabay.com